Mỹ tăng cường số lượng lớn thiết bị quân sự gần Venezuela

Mỹ đã mở rộng sự hiện diện quân sự gần Venezuela, triển khai các máy bay chiến đấu F-35A, máy bay trinh sát và các nền tảng tác chiến điện tử trên khắp vùng biển Caribe. Động thái này báo hiệu sự leo thang trong việc thực thi lệnh trừng phạt và áp lực trên biển khi Washington thắt chặt kiểm soát các tuyến đường không và đường biển của khu vực.

Mỹ đã mở rộng sự hiện diện ở vùng biển Caribe gần Venezuela với các hoạt động triển khai trinh sát và giám sát, bao gồm máy bay giám sát U-28A Draco, hệ thống tác chiến điện tử EC-130H Compass Call và máy bay F-35 cùng các khí tài tiên tiến khác.

Các nền tảng tình báo nguồn mở trên X vừa đưa tin về một làn sóng máy bay tấn công và hỗ trợ mới của Mỹ được triển khai tại khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) khi Washington thắt chặt lệnh phong tỏa hàng hải xung quanh Venezuela. Theo những hình ảnh từ kênh tình báo mã nguồn mở OSINT, 14 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II của Không quân vệ binh quốc gia Vermont, một phân đội từ Phi đội phản ứng khẩn cấp 921 tại sân bay quốc tế Las Américas ở Cộng hòa Dominica cùng các máy bay U-28A Draco, EC-130H Compass Call, MC-130J Commando II bổ sung hiện đang tham gia vào quá trình tăng cường lực lượng.

Những động thái này diễn ra sau khi Mỹ tập trung lực lượng chưa từng có tiền lệ ở vùng biển Caribe theo Chiến dịch Southern Spear với nhiệm vụ chống ma túy và thực thi lệnh trừng phạt nhưng được hiểu là một công cụ cưỡng chế trong cuộc khủng hoảng Venezuela. Theo Army Recognition, chiến dịch này đã triển khai số lượng kỷ lục máy bay F-35 và máy bay tác chiến điện tử EC-130H đến Puerto Rico, cho thấy nỗ lực có chủ đích nhằm định hình không gian tác chiến vật lý và điện tử xung quanh khu vực phía bắc Nam Mỹ.

Bản đồ OSINT mới nhất cung cấp cái nhìn tổng quan về lực lượng đã có mặt trước khi có sự gia tăng mới này. Trên biển, nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford hoạt động ở biển Caribe với phi đội máy bay F/A-18E/F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm trên không E-2D, máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler và máy bay trực thăng hỗ trợ, trong khi lữ đoàn Viễn chinh thủy quân lục chiến số 22 với vài nghìn lính thủy đánh bộ, phương tiện và máy bay trực thăng có khả năng triển khai sức mạnh trên bờ. Cùng với đó, nhiều tàu tuần dương và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường cùng ít nhất một tàu ngầm tấn công cung cấp hàng trăm bệ phóng thẳng đứng có khả năng phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và các tên lửa đánh chặn phòng không tiên tiến. Hình ảnh cũng cho thấy các máy bay ném bom B-1B, B-2 và B-52H đang luân chuyển từ lục địa Mỹ vào khu vực tác chiến.

Hình ảnh do vệ tinh MizarVision công bố cho thấy 22 máy bay chiến đấu F-35 đang đậu tại Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads ở Puerto Rico.

Các sân bay tiền tuyến ở Puerto Rico đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc này. Trước đó, khoảng 20 máy bay F-35, bao gồm cả F-35A của Không quân và F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ, hiện đang đóng tại Căn cứ hải quân Roosevelt Roads được tái kích hoạt. Bản cập nhật OSINT mới nhất cho thấy 14 trong số các máy bay này thuộc Phi đội chiến đấu 158 của Lực lượng Vệ binh quốc gia Vermont, “Green Mountain Boys”, với biến thể F-35A kết hợp khả năng tàng hình, tích hợp cảm biến và bán kính tác chiến đủ để vươn sâu vào lãnh thổ Venezuela từ các căn cứ ở Puerto Rico.

Từ góc nhìn của Caracas, điều này rút ngắn thời gian cảnh báo và đặt các cơ sở hạ tầng chiến lược, từ các căn cứ không quân và các địa điểm radar ven biển đến các trung tâm chỉ huy, vào tình trạng bị đe dọa thường trực.

Việc triển khai phi đội Phản ứng khẩn cấp 921 tại Sân bay quốc tế Las Américas ở Santo Domingo cũng không kém phần quan trọng. Các báo cáo gần đây từ các phương tiện truyền thông của Cộng hòa Dominica và các nguồn tin quân sự của Mỹ cho thấy đơn vị này đã thiết lập một căn cứ không quân tạm thời trên đường băng 17-35, cho phép duy trì hoạt động của máy bay vận tải C-17 Globemaster III và các máy bay khác để hỗ trợ các nhiệm vụ của SOUTHCOM. Đều này biến Cộng hòa Dominica thành một nút hậu cần và trung chuyển liên kết các căn cứ trên đất liền của Mỹ, Puerto Rico và lực lượng đặc nhiệm hải quân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhanh chóng điều động quân tiếp viện và phân phối vật tư cho bất kỳ cuộc phong tỏa hoặc tình huống khẩn cấp kéo dài nào.

Cùng với các máy bay chiến đấu, việc triển khai các máy bay trinh sát như U-28A Draco, MC-130J Commando II càng làm phong phú thêm bộ công cụ tác chiến sẵn có cho các nhà hoạch định. Việc bố trí các máy bay này cho phép SOUTHCOM di chuyển các đội tác chiến đặc biệt khắp khu vực, tiến hành tiếp tế chính xác cho các đơn vị hải quân hoặc lục quân, hỗ trợ giám sát bí mật. Một yếu tố đặc biệt nổi bật là máy bay EC-130H Compass Call, sự xuất hiện của nó tại Puerto Rico cho thấy dấu hiệu rõ ràng về việc mở rộng tác chiến điện tử của Mỹ.

Thông điệp chiến lược của việc tăng cường lực lượng này vượt xa việc bắt giữ các tàu chở ma túy hoặc chở dầu. Chính quyền Mỹ coi chiến dịch hiện tại là phản ứng đối với nạn buôn bán ma túy và các chuyến hàng dầu vi phạm lệnh trừng phạt, nhưng mật độ và sự tinh vi của các lực lượng được tập hợp trong Chiến dịch Southern Spear cung cấp cho Washington một loạt các lựa chọn, từ việc tiếp tục ngăn chặn trên biển đến các cuộc tấn công hạn chế vào cơ sở hạ tầng quân sự của Venezuela.

Sự việc cho thấy sự hiện diện của các khí tài hiện đại tại Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) đã chuyển từ việc phô trương sức mạnh trên biển sang một tổ hợp tấn công và hỗ trợ đa lĩnh vực, được thiết kế để duy trì lâu dài. Qua đó, cho phép Washington thực thi lệnh phong tỏa, giám sát và gây áp lực lên Venezuela, và nếu các quyết định chính trị tại Nhà Trắng thay đổi, có thể nhanh chóng chuyển sang các hoạt động không quân và tác chiến đặc biệt cường độ cao sâu vào lãnh thổ Venezuela.

Đối với các bên tham gia khu vực, thông điệp cho thấy vùng biển Caribe không còn là chiến trường của một cuộc triển khai thông thường mà trở thành không gian tác chiến tích hợp trên không, trên biển, trên bộ và điện tử - nơi Mỹ đã cố tình tập hợp những ưu thế vượt trội, làm tăng cả hiệu quả răn đe đối với Caracas và nguy cơ tính toán sai lầm trong một cuộc khủng hoảng vốn đã bất ổn.

Theo Army Recognition