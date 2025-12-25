Đại sứ Mỹ tại NATO: Các bên đang tiến gần đến thỏa thuận về Ukraine

Đại diện thường trực của Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Matthew Whitaker cho biết, Washington tin rằng các bên đang tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine, mặc dù vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết cần sự đồng thuận từ cả Moscow và Kiev.

Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, Matthew Whitaker. Ảnh: AP.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News ngày 24/12, ông Whitaker cho biết: "Số lượng các vấn đề cần giải quyết trong các cuộc tham vấn dàn xếp đã giảm so với hai tuần trước. Đó là tin tốt". Ông nói thêm: "Nhưng vẫn còn những vấn đề cần được giải quyết sao cho cả hai bên đều đồng ý. Tuy nhiên, chúng ta đang tiến rất gần đến thỏa thuận. Chúng ta đang ở vị trí gần đạt được thỏa thuận hơn bao giờ hết".

Ông Whitaker nhấn mạnh: “Hòa bình chắc chắn là điều khả thi. Thách thức sẽ nằm ở các cuộc đàm phán cuối cùng phức tạp”. Theo ông, phía Mỹ đang tìm cách đảm bảo thỏa thuận hòa bình đạt được trong các cuộc đàm phán sẽ “bền vững”. Ông lưu ý: “Điều quan trọng nhất là chúng ta phải đảm bảo nó kéo dài” đồng thời nhấn mạnh rằng nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột khác cần phải được loại bỏ.

Trong diễn biến liên quan, ngày 24/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch 20 điểm được cho là Ukraine đã thảo luận với Mỹ.

Kế hoạch nói trên bao gồm, việc đưa các chương trình giáo dục vào trường học Ukraine nhằm thúc đẩy sự khoan dung đối với các nền văn hóa khác nhau, giải quyết vấn đề lãnh thổ, nhấn mạnh việc Ukraine từ chối rút quân khỏi Donbass, yêu cầu các đảm bảo an ninh tương tự như Điều 5 của NATO, sự cần thiết của việc Ukraine phải có một đội quân thời bình gồm 800.000 quân, dự kiến ​​quy chế phi hạt nhân của Ukraine, kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải trên sông Dnieper, đề xuất tiến hành trao đổi tù binh toàn diện và quy định việc tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine.

Quang cảnh vùng Kyiv. Ảnh: NurPhoto Agency.

Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov (2010-2014) cho rằng “kế hoạch hòa bình” của ông Zelensky là không thực tế, và được soạn thảo nhằm mục đích trì hoãn và bế tắc các cuộc đàm phán. Ông Nikolay Azarov nói: "Tôi không nghĩ rằng kế hoạch này là thực tế. Đây lại là một nỗ lực khác nhằm trì hoãn và bế tắc các cuộc đàm phán". Theo ông Azarov, kế hoạch này không giải quyết được một số vấn đề quan trọng.

Thúy Hà

Nguồn: TASS