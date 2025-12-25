Mỹ chấm dứt cơ chế “xổ số” visa H-1B, ưu tiên lao động tay nghề và lương cao

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo sẽ thay thế cơ chế bốc thăm ngẫu nhiên trong quy trình cấp thị thực lao động H-1B bằng một hệ thống lựa chọn có trọng số, ưu tiên lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn và mức lương cao hơn. Quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 27/2/2026, áp dụng cho mùa đăng ký H-1B năm tài khóa 2027.

Mỹ thay cơ chế “xổ số” trong quy trình cấp visa H-1B. Ảnh: India Today

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), cải cách này nhằm bảo vệ tốt hơn tiền lương, điều kiện làm việc và cơ hội việc làm của người lao động Mỹ, đồng thời đưa chương trình H-1B trở lại đúng với mục tiêu ban đầu mà Quốc hội đề ra. Chương trình H-1B cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài trong những lĩnh vực chuyên môn cao, song từ lâu đã vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến tình trạng lạm dụng.

Phát ngôn viên Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), ông Matthew Tragesser cho rằng, hệ thống bốc thăm ngẫu nhiên trước đây đã bị một số nhà tuyển dụng khai thác. Theo ông, nhiều doanh nghiệp tìm cách đưa lao động nước ngoài vào làm việc với mức lương thấp hơn so với lao động Mỹ, qua đó làm suy yếu thị trường lao động trong nước.

Theo cơ chế mới, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) sẽ áp dụng phương thức “lựa chọn có trọng số”, trong đó hồ sơ của những ứng viên có trình độ kỹ năng cao và mức lương đề xuất cao hơn sẽ có xác suất được cấp visa lớn hơn. DHS nhấn mạnh, hệ thống này vẫn duy trì cơ hội cho các doanh nghiệp tuyển dụng ở nhiều mức lương khác nhau, nhưng sẽ khuyến khích việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ.

Theo DHS, cải cách này nhằm bảo vệ tiền lương, điều kiện làm việc và cơ hội việc làm của người lao động Mỹ, đồng thời khắc phục tình trạng lạm dụng kéo dài trong chương trình H-1B.

Việc điều chỉnh này là một phần trong nỗ lực cải tổ chính sách nhập cư lao động của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhằm tăng tính minh bạch, ngăn chặn lạm dụng và bảo đảm chương trình H-1B phục vụ đúng mục tiêu phát triển kinh tế, đặt lợi ích của người lao động Mỹ lên hàng đầu.

Minh Phương

Nguồn: Time Magazine, CBS News