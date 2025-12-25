Nga đánh chặn nhiều UAV của Ukraine trong ngày Giáng sinh

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trong ngày Giáng sinh 24/12. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 172 máy bay không người lái UAV của Ukraine phóng sang nhiều tỉnh của Nga bao gồm cả thủ đô Moscow.

Nga đánh chặn nhiều máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh minh hoa: Financial Times.

Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin nói rằng Nga đã bắn hạ tổng cộng 25 UAV do Ukraine phóng sang Moscow trong ngày. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai để kiểm tra các mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, song không ghi nhận thiệt hại hay thương vong. Cơ quan hàng không dân dụng Nga cho biết, trong thời gian diễn ra các vụ đánh chặn, 2 trong số 4 sân bay lớn phục vụ thủ đô đã phải tạm thời hạn chế hoạt động nhằm bảo đảm an toàn bay.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 56 UAV bị bắn hạ trên tỉnh Belgorod, 49 chiếc trên tỉnh Bryansk cùng nhiều UAV ở các khu vực khác. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mảnh vỡ UAV rơi xuống khuôn viên một doanh nghiệp ở tỉnh Tula, miền trung nước Nga, gây ra hỏa hoạn.

Những diễn biến trên cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh các đòn tấn công bằng UAV sâu trong lãnh thổ Nga, nhằm vào các mục tiêu quân sự, năng lượng và hậu cần. Kiev cho rằng đây là biện pháp đáp trả các cuộc không kích liên tục của Nga nhằm vào hạ tầng và các thành phố của Ukraine.

Ukraine ghi nhận mối liên hệ giữa việc các vệ tinh Trung Quốc chụp ảnh lãnh thổ Ukraine và các đòn tấn công của Nga. Ảnh: ABC News.

Trong diễn biến liên quan, ngày 24/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã ghi nhận mối liên hệ giữa việc các vệ tinh Trung Quốc chụp ảnh lãnh thổ Ukraine và các đòn tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng những trường hợp này làm suy giảm nỗ lực ngoại giao và kéo dài xung đột, đồng thời sẽ nêu vấn đề với các bên liên quan. Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky. Song, Bắc Kinh nhiều lần khẳng định nước này chưa bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong xung đột, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng.

