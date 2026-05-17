Thủ tướng Anh Keir Starmer cân nhắc từ chức giữa cuộc khủng hoảng nội bộ

Truyền thông Anh ngày 17/5 đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang cân nhắc khả năng từ chức trong bối cảnh nội bộ Công đảng cầm quyền xuất hiện nhiều bất đồng, trong khi các cuộc biểu tình quy mô lớn liên tiếp diễn ra tại thủ đô London.

Tin liên quan: Thủ tướng Anh Keir Starmer đối diện sức ép từ chức sau khảo sát dư luận

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: BBC.

Theo Daily Mail, một nguồn tin trong nội các cho biết, ông Starmer “đã nhìn nhận rõ thực tế chính trị hiện nay” và đang cân nhắc phương án phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. Nguồn tin nhận định, tình trạng bất ổn hiện nay khó có thể kéo dài, đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Anh muốn đưa ra các quyết định vào thời điểm thích hợp nhằm bảo đảm ổn định chính trị.

Ông Starmer lên nắm quyền sau khi Công đảng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Tuy nhiên, sau gần hai năm cầm quyền, chính phủ Anh đang đối mặt với tỷ lệ tín nhiệm giảm, áp lực kinh tế - xã hội kéo dài và những khác biệt quan điểm trong nội bộ đảng, đặc biệt sau kết quả chưa đạt kỳ vọng tại các cuộc bầu cử địa phương gần đây.

Trong khi đó, ngày 16/5, hàng chục nghìn người đã xuống đường tại London trong các cuộc biểu tình liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và xu hướng cực hữu. Người biểu tình mang theo quốc kỳ Anh di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm trước khi tập trung gần khu vực Tòa nhà Quốc hội. Song song với đó, nhiều cuộc tuần hành khác cũng diễn ra nhằm phản đối chủ nghĩa cực hữu và kêu gọi chính phủ điều chỉnh một số chính sách đối nội và đối ngoại.

Biểu tình tại Anh. Ảnh: The Detroit News.

Giới quan sát cho rằng, các cuộc biểu tình mới nhất phản ánh sự chia rẽ ngày càng rõ trong xã hội Anh liên quan đến nhập cư, kinh tế và chính sách đối ngoại. Diễn biến này tiếp tục tạo thêm sức ép đối với chính phủ của Thủ tướng Starmer trong bối cảnh chính trường Anh vẫn chưa ổn định sau nhiều năm biến động hậu Brexit.

Dù vậy, ông Starmer vẫn khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục tập trung điều hành đất nước và triển khai các chính sách đã đề ra. Phát biểu đầu tuần này, nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là duy trì ổn định và đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Thanh Giang

Nguồn: RT, Aljazeera.