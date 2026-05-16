Lãnh đạo tỉnh đối thoại với công nhân: Lắng nghe để đồng hành

Sáng 16/5, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 41 điểm cầu công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tham gia.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Công nhân lao động là lực lượng nòng cốt

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhấn mạnh: Công nhân lao động là lực lượng nòng cốt, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn, việc kịp thời lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ những vướng mắc cho người lao động càng có ý nghĩa quan trọng.

Hội nghị là diễn đàn dân chủ để công nhân lao động trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập, an sinh xã hội và môi trường lao động.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có hơn 300.000 công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế. Những năm qua, đội ngũ công nhân đã nỗ lực vượt khó, đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chương trình đối thoại sẽ tập trung vào các vấn đề “nóng” được đông đảo công nhân quan tâm.

Giữ ổn định việc làm, nâng cao chất lượng đời sống cho công nhân lao động

Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều nội dung được công nhân lao động quan tâm.

Anh Nguyễn Văn Trọn, Công đoàn Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam đặt câu hỏi đối thoại.

Mở đầu phần đối thoại, anh Nguyễn Văn Trọn, Công đoàn Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam đặt vấn đề: “Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi lo ngại có khoảng trống trong việc theo dõi, nắm bắt và xử lý quan hệ lao động tại cơ sở. Khi xảy ra tranh chấp lao động hay đình công trong doanh nghiệp thì quy trình xử lý cụ thể như thế nào? Nếu vi phạm pháp luật lao động không được phát hiện kịp thời thì trách nhiệm thuộc về ai?”.

Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của người lao động.

Trả lời nội dung này, đại diện Sở Nội vụ cho biết, theo quy định hiện hành, trách nhiệm xử lý các cuộc đình công không đúng trình tự thuộc Chủ tịch UBND cấp xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương sẽ chủ trì phối hợp với công đoàn và các cơ quan liên quan trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, người lao động để hỗ trợ giải quyết vụ việc, ổn định sản xuất. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật sẽ lập biên bản, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Ở nhóm vấn đề việc làm, chị Tạ Thị Thu Huệ, Công đoàn Công ty TNHH THN Autoparts Việt Nam bày tỏ lo lắng: “Hiện nay một số doanh nghiệp đã thiếu đơn hàng, bắt đầu giãn việc, giảm giờ làm. Người lao động rất lo nguy cơ mất việc hoặc thu nhập giảm sâu. Tỉnh có giải pháp gì để giữ việc làm ổn định cho công nhân?”.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH giầy Sun Jade Việt Nam (Khu công nghiệp Lễ Môn) đặt câu hỏi đối thoại.

Đại diện Sở Nội vụ cho biết, tình trạng thiếu đơn hàng hiện mới xảy ra cục bộ ở một số doanh nghiệp, trong khi nhiều doanh nghiệp khác vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn để phục vụ sản xuất.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đang triển khai chiến lược thu hút đầu tư theo hướng chất lượng cao, hình thành chuỗi cung ứng ổn định, tạo việc làm bền vững hơn cho người lao động.

“Các cơ quan chức năng sẽ theo dõi sát tình hình sản xuất, quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Khi có dấu hiệu cắt giảm lao động sẽ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để tìm giải pháp duy trì việc làm như giãn giờ làm, đào tạo lại lao động hoặc kết nối chuyển việc sang doanh nghiệp khác đang có nhu cầu tuyển dụng”, đại diện Sở Nội vụ thông tin thêm.

Liên quan đến thu nhập của công nhân, anh Vi Mai Kế, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH South Fame Garments Limited cho rằng: “Nhiều công nhân hiện vẫn chỉ hưởng mức lương tiệm cận tối thiểu trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Người lao động mong muốn có những giải pháp thực chất để nâng thu nhập và ổn định đời sống lâu dài”.

Trao đổi về nội dung này, đại diện Sở Nội vụ cho biết tiền lương hiện được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp trên cơ sở năng suất lao động, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định. Về lâu dài, giải pháp căn cơ để nâng thu nhập là nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu ngành nghề theo hướng giá trị gia tăng cao hơn.

“Tỉnh đang tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến sâu, năng lượng sạch nhằm tạo ra nhiều việc làm có năng suất và thu nhập tốt hơn cho người lao động”, đại diện Sở Nội vụ nhấn mạnh.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại hội nghị là tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài. Ông Lê Vạn Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Gold nêu thực tế: “Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thời gian dài khiến người lao động rất lo lắng vì quyền lợi bị ảnh hưởng. Người lao động mong muốn có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành điều hành đối thoại.

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường đôn đốc thu nộp, công khai doanh nghiệp chậm đóng trên các phương tiện thông tin đại chúng và thành lập các tổ công tác liên ngành trực tiếp làm việc với doanh nghiệp có dấu hiệu nợ, trốn đóng bảo hiểm.

“Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với Công an, Thanh tra và các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, kể cả xem xét xử lý hình sự nếu đủ căn cứ”, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh khẳng định.

Ở nhóm vấn đề dân sinh, chị Nguyễn Thị Vân Anh, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH giầy Sun Jade Việt Nam phản ánh, tuyến đường phía sau doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Lễ Môn xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ngập úng khi mưa lớn, gây mất an toàn cho công nhân đi làm hằng ngày.

Trả lời nội dung này, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cho biết Khu công nghiệp Lễ Môn được đầu tư từ nhiều năm trước nên một số hạng mục hạ tầng đã xuống cấp. Hiện, Ban đang phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phương án điều chỉnh giá dịch vụ hạ tầng để có nguồn lực cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông trong khu công nghiệp.

“Trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục, Ban đã yêu cầu đơn vị hạ tầng cân đối nguồn vốn để sửa chữa trước một số hạng mục xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn đi lại và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp”, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cho biết thêm.

Đặt công nhân vào trung tâm của các chính sách an sinh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của đoàn viên, công nhân lao động khi nêu lên nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến việc làm, thu nhập, quan hệ lao động, nhà ở xã hội và đời sống sinh hoạt trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Đồng chí nhấn mạnh, qua hội nghị cho thấy vẫn còn những khoảng trống trong công tác trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động. Đây là vấn đề các ngành, đơn vị cần nghiêm túc rà soát, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, đặc biệt là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công nhân lao động như việc làm, bảo hiểm, vay vốn, nhà ở xã hội, điều kiện sinh hoạt và các chính sách an sinh.

Liên quan đến vấn đề việc làm và thu nhập của người lao động, đồng chí Mai Xuân Liêm chia sẻ, trước những biến động khó lường của tình hình thế giới và khu vực, nhiều doanh nghiệp đang chịu áp lực lớn về đơn hàng, chi phí sản xuất và thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh đó, tỉnh mong muốn người lao động tiếp tục đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp để cùng vượt qua khó khăn.

Về phía tỉnh, các cấp, ngành sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, nhất là tháo gỡ nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, nâng cấp dây chuyền công nghệ, xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa, giúp doanh nghiệp bảo đảm tiến độ đơn hàng, hạn chế rủi ro bị đối tác phạt hợp đồng.

Đối với vấn đề nhà ở xã hội - nội dung đang được đông đảo công nhân lao động quan tâm, đồng chí khẳng định tỉnh Thanh Hóa luôn xác định đây là nhiệm vụ an sinh quan trọng, gắn trực tiếp với ổn định đời sống và giữ chân người lao động lâu dài. Các thông tin về điều kiện, đối tượng được mua nhà ở xã hội đã được công bố công khai.

Tỉnh sẽ giao Sở Xây dựng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin tới các tổ chức công đoàn và người lao động. Đồng thời, giao Ngân hàng Chính sách xã hội ngay sau hội nghị này, chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh để hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội cho công nhân lao động có nhu cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho biết, việc phát triển nhà ở xã hội thời gian tới sẽ được triển khai phù hợp với điều kiện từng khu vực, từng địa bàn. Những nơi tập trung đông công nhân lao động sẽ ưu tiên phát triển các khu nhà ở cao tầng quy mô lớn; còn ở các địa phương miền núi hoặc khu vực dân cư ít hơn sẽ nghiên cứu các mô hình nhà ở xã hội quy mô phù hợp, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, thuận lợi cho người lao động.

Đồng chí đề nghị các tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp và chính quyền; kịp thời tổng hợp, phản ánh các kiến nghị phát sinh từ cơ sở để tỉnh xem xét, giải quyết trong phạm vi thẩm quyền, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao hỗ trợ xây dựng 8 nhà “Mái ấm công đoàn”; trao hỗ trợ cho 15 công nhân và tặng quà 20 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ kinh phí cho 14 mô hình “Không gian văn hóa công nhân”.

Lê Hợi - Minh Hằng