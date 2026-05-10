Công trình phụ không phải là... vấn đề phụ

Nhà vệ sinh công cộng tiếp tục là vấn đề được cộng đồng quan tâm. Trên mạng xã hội, một khách du lịch đã kể rất nhiều điều thú vị về điểm đến, về con người, về món ăn ở khu vực TP Thanh Hóa cũ trong chuyến du lịch trải nghiệm của anh dịp nghỉ lễ vừa rồi. Nhưng bên cạnh những điểm cộng ấy, điểm trừ mà anh nhắc đến là nhà vệ sinh công cộng.

Dĩ nhiên khi nói về nhà vệ sinh công cộng ở đây, anh đã có sự so sánh với một số khu vực đô thị khác.

Theo anh, trong khi ngày càng có nhiều khu, điểm ẩm thực đường phố mọc lên, thì nhà vệ sinh công cộng trên đường phố lại rất chậm ra đời hoặc có cũng chưa phát huy hết công năng. Dù gọi là công trình phụ, nhưng nhà vệ sinh ở nơi công cộng lại là vấn đề không hề phụ chút nào. Đó được xem là một trong những hạ tầng chính yếu để đô thị trở nên sạch đẹp, văn minh hơn.

Gần đây, sau khi cải tạo, một số công viên ở khu vực phường Hạc Thành đã được đầu tư xây dựng một số nhà vệ sinh thông minh, hiện đại. Nhưng chỉ sau một thời gian, có cái hư hỏng, có cái lại chưa phát huy tác dụng.

Không ít nơi tại khu vực TP Thanh Hóa cũ có những dòng thông báo kiểu như “Vui lòng không vệ sinh ở đây”, nhưng kết quả là chẳng mấy ai có thể “vui lòng” trước sự thúc bách của nhu cầu vệ sinh cá nhân. Ngay cả khi có những dòng thông báo với ngôn ngữ mạnh hơn, thậm chí là răn đe, thì cũng chẳng thể thay thế được thực tế là nhiều người vẫn phải đi vệ sinh ra môi trường tự nhiên.

Việc thiếu nhà vệ sinh công cộng là thiếu một thứ rất cơ bản, làm cản trở sự phát triển của đô thị, trong đó có việc thu hút khách du lịch. Đầu tư nhà vệ sinh công cộng là bức thiết, và khi đầu tư rồi còn đòi hỏi sự quản lý, vận hành sao cho hiệu quả, lâu dài. Những nhà vệ sinh công cộng đóng cửa hoặc hư hỏng sau khi đưa vào sử dụng không chỉ gây lãng phí, còn tạo hình ảnh không đẹp.

Bức tranh hạ tầng du lịch ở Thanh Hóa không ngừng phát triển. Nhưng để có một môi trường du lịch thật sự hấp dẫn, hài lòng du khách, thì cần phải có thêm những nhà vệ sinh công cộng và hoạt động cũng thường xuyên hơn. Thay cho việc tập trung làm những công trình lớn, xin hãy quan tâm giải quyết tốt bài toán nhà vệ sinh công cộng đã, đừng cho rằng những công trình phụ chỉ là vấn đề phụ.

Hạnh Nhiên