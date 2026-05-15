Cái “bắt tay” ở Sầm Sơn

(Baothanhhoa.vn) - UBND phường Sầm Sơn vừa tổ chức hội nghị gặp mặt "Cộng đồng KOL, KOC uy tín tỉnh Thanh Hóa" phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự và quảng bá du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.

UBND phường Sầm Sơn vừa tổ chức hội nghị gặp mặt “Cộng đồng KOL, KOC uy tín tỉnh Thanh Hóa” phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự và quảng bá du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.

Tại sự kiện này, các đại biểu đã trao đổi về vai trò của mạng xã hội trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch và định hướng dư luận. Trong đó nhấn mạnh, mùa du lịch biển năm 2026 việc phát huy vai trò của cộng đồng KOL (người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn), KOC (người tiêu dùng chủ chốt, trải nghiệm trực tiếp và đưa ra nhận xét chân thực để thúc đẩy mua hàng) được xem là giải pháp thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh Sầm Sơn; đồng thời góp phần đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Sầm Sơn là điểm đến hấp dẫn du khách, tuy nhiên đi cùng với sự tăng trưởng về số khách, gia tăng các dịch vụ giải trí, là những phức tạp nảy sinh. Qua một số trang mạng xã hội có đông người theo dõi, không ít vấn đề liên quan đến du lịch Sầm Sơn đã bị thổi phồng hoặc làm sai lệch bản chất, tác động tiêu cực đến hình ảnh của điểm đến.

Mạng xã hội bên cạnh vai trò là nơi chia sẻ tâm trạng, cảm xúc, còn là thị trường mua bán, kinh doanh sôi động, và trên thị trường này các KOL, KOC cho thấy khả năng dẫn dắt, quảng bá, có thể thu phục và dịch chuyển được cả lòng tin của người tiêu dùng. Không ít người sẵn sàng tin tưởng vào những bài đánh giá chân thực từ KOL hơn cả quảng cáo truyền thống.

Trong thế giới số hiện nay, không chỉ số ít địa phương, doanh nghiệp biết tranh thủ sức mạnh của KOL, KOC, bắt tay với lực lượng này. Liên quan đến KOL, từng có câu chuyện xảy ra ở Mỹ vào năm 2021 khi người dân còn chần chừ trong việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19, chính quyền bang Colorado đã phải tìm đến trung sĩ cảnh sát Carlos Cornejo vì facebook của anh có số lượng lớn người theo dõi. Chính quyền đã phải trả tiền hàng tháng để Carlos Cornejo thông qua uy tín của mình vận động người dân thay đổi suy nghĩ, từ đó quyết định tiêm vắc-xin.

Những năm gần đây, nhất là trong mùa du lịch năm nay, phường Sầm Sơn và ngành du lịch Thanh Hóa đã có rất nhiều đổi mới nhằm tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Cùng với việc làm mới mình, chủ động quảng bá hình ảnh, dịch vụ, cách làm du lịch, chính quyền Sầm Sơn đã cho thấy một bước tiến phù hợp xu thế, đó là tranh thủ “Cộng đồng KOL, KOC uy tín tỉnh Thanh Hóa” để tiếp cận nhiều hơn du khách, và cũng có thể nhanh chóng minh bạch những vấn đề mà khách du lịch hiểu chưa đúng, nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng khoảng truyền thông. Việc tranh thủ “Cộng đồng KOL, KOC” là việc làm rất được hoan nghênh, cho thấy chính quyền Sầm Sơn không còn đơn lẻ, không “ý chí” vào nội lực của mình có thể tự giải quyết được mọi vấn đề.

Muốn đi xa trong du lịch phải đi cùng nhau. Chính quyền bắt tay doanh nghiệp, bắt tay cộng đồng KOL, KOC, chính là cùng đồng hành để đi đến những vạch đích mong muốn.

Thái Minh

