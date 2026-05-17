Canada ghi nhận ca nhiễm virus Hanta liên quan tàu du lịch MV Hondius

Giới chức y tế bang British Columbia (BC) của Canada ngày 16/5 xác nhận, một công dân nước này có kết quả dương tính với virus Hanta sau khi rời tàu du lịch hạng sang MV Hondius - nơi đang xuất hiện ổ dịch liên quan tới chủng Andes Hantavirus nguy hiểm.

Bệnh nhân được xét nghiệm tại một bệnh viện ở thành phố Victoria trên đảo Vancouver sau khi xuất hiện các triệu chứng nhẹ. Người này hiện trong tình trạng ổn định và đang được cách ly theo dõi y tế.

Giới chức Canada cho biết bệnh nhân là một trong bốn công dân Canada đang cách ly tại đảo Vancouver sau khi trở về từ tàu MV Hondius, con tàu du lịch treo cờ Hà Lan khởi hành từ Argentina hôm 1/4 trong hành trình thám hiểm vùng cực.

Bác sĩ Bonnie Henry - quan chức y tế trưởng bang British Columbia - cho biết bốn hành khách trên không tiếp xúc với cộng đồng trong quá trình di chuyển từ sân bay về khu cách ly tại Victoria nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chủng Andes của virus Hanta có thể gây hội chứng phổi Hanta - căn bệnh hô hấp cấp tính nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới 50% trong một số trường hợp nghiêm trọng. Đây cũng là một trong số ít chủng hantavirus được ghi nhận có khả năng lây truyền từ người sang người, dù nguy cơ được đánh giá là thấp.

Trong khi đó, ngày 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và Uganda là một "tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây lo ngại quốc tế” (PHEIC). WHO cho biết đợt bùng phát dịch lần này do chủng virus Bundibugyo thuộc nhóm virus Ebola gây ra. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định dịch bệnh hiện nay chưa đáp ứng các tiêu chí để được coi là đại dịch toàn cầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế CHDC Congo, ông Roger Kamba, ngày 16/5 cảnh báo đợt bùng phát virus Ebola mới tại miền Đông nước này liên quan đến chủng virus Bundibugyo nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ lây lan lớn sang các khu vực lân cận.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, CCTV