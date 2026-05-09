Thủ tướng Anh Keir Starmer bác khả năng từ chức sau thất bại bầu cử địa phương

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 9/5 khẳng định sẽ không từ chức, bất chấp việc Công đảng cầm quyền chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương tại Anh, Scotland và Wales.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trước các thành viên Công đảng tại Ealing sáng ngày 8/5/2026. Ảnh: PA.

Phát biểu sau khi kết quả bầu cử địa phương được công bố, ông Starmer thừa nhận đây là kết quả “đáng thất vọng” và nhận trách nhiệm về màn thể hiện kém của Công đảng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh thất bại này sẽ không làm thay đổi quyết tâm theo đuổi chương trình cải cách mà ông đã cam kết trước cử tri.

Ông Starmer tuyên bố: “Những thời điểm khó khăn như thế này không làm suy giảm quyết tâm thực hiện những thay đổi mà tôi đã cam kết trong cuộc tổng tuyển cử. Ngược lại, điều đó càng củng cố quyết tâm của tôi”.

Tại Wales, Công đảng lần đầu tiên mất quyền kiểm soát chính quyền tự trị kể từ khi Quốc hội Wales tại Cardiff được thành lập năm 1999, khép lại hơn hai thập kỷ duy trì vị thế thống trị tại khu vực này.

Thủ hiến Wales Eluned Morgan thừa nhận thất bại và cho biết sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng Wales. Bà đánh giá đây là “kết quả mang tính thảm bại”, đồng thời cho rằng đảng cần nghiêm túc nhìn nhận lại những thách thức đang phải đối mặt.

Ông Nigel Farage trong chuyến thăm thị trấn St Helens vào chiều 8/5/2026. Ảnh: Peter Byrne/PA.

Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK) Nigel Farage ca ngợi kết quả bầu cử là dấu hiệu cho thấy “sự thay đổi lớn” trên chính trường Anh. Đảng này đã giành quyền kiểm soát nhiều hội đồng địa phương, trong đó có Essex và Sunderland. Giới phân tích nhận định đây là một trong những kết quả bầu cử ấn tượng nhất từ trước tới nay của đảng này.

Ông Farage cho rằng Công đảng đang đánh mất ảnh hưởng tại các khu vực vốn là “thành trì truyền thống”, trong khi đảng Bảo thủ cũng dần mất vai trò là một chính đảng có tầm ảnh hưởng trên toàn quốc.

Kết quả bầu cử địa phương cũng phản ánh sự chia rẽ trong dư luận Anh. Một bộ phận cử tri hoan nghênh thất bại của Công đảng và kêu gọi Thủ tướng Starmer từ chức. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác bày tỏ lo ngại trước sự trỗi dậy của Đảng Cải cách Vương quốc Anh, cho rằng đảng này không nên nắm quyền.

Một số cử tri thậm chí so sánh ông Nigel Farage với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng nhà lãnh đạo Đảng Cải cách Vương quốc Anh chủ yếu đưa ra các phát biểu gây chú ý để thu hút phiếu bầu nhưng thiếu các giải pháp thực tế.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.