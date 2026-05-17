Trung Quốc - Mỹ đạt thỏa thuận thương mại

Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã phát tín hiệu thúc đẩy mở rộng thương mại nông sản với Mỹ thông qua cắt giảm thuế quan và tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/5 cho biết, hai bên đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ nhằm thúc đẩy thương mại song phương, bao gồm giảm thuế quan có đi có lại đối với một số mặt hàng và giải quyết các rào cản phi thuế quan liên quan đến nông sản. Theo bộ này, các thỏa thuận sẽ được hoàn tất “trong thời gian sớm nhất”.

Giới quan sát thị trường dự báo, Trung Quốc có thể giảm khoảng 10% thuế nhập khẩu đối với đậu nành Mỹ. Động thái này được cho là sẽ tạo điều kiện để các nhà máy chế biến tư nhân của Trung Quốc nối lại hoạt động mua hàng từ Mỹ, vốn bị gián đoạn trong phần lớn vụ thu hoạch năm ngoái khi các doanh nghiệp nhà nước gần như là bên mua duy nhất.

Quan hệ thương mại nông sản giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chịu tác động mạnh bởi các vòng áp thuế trả đũa trong năm ngoái. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, kim ngạch nhập khẩu nông sản của Trung Quốc từ Mỹ trong năm 2025 giảm 65,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 8,4 tỷ USD. Hiện, nhiều mặt hàng nông sản Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế bổ sung 10%.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang từ năm 2025 sau khi hai bên liên tiếp áp thuế lên hàng hóa của nhau, liên quan các lĩnh vực từ công nghệ, xe điện, pin năng lượng cho tới nông sản và khoáng sản chiến lược. Washington cáo buộc, Bắc Kinh trợ cấp công nghiệp và gây mất cân bằng thương mại, trong khi Trung Quốc phản đối các biện pháp thuế quan và kiểm soát xuất khẩu từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, sau hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh, cả hai bên đều phát tín hiệu muốn ổn định quan hệ kinh tế và giảm căng thẳng thương mại. Ngoài nông sản, Mỹ và Trung Quốc cũng đang thảo luận về khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, năng lượng và đầu tư.

Các chuyên gia nhận định, việc Bắc Kinh xem xét giảm thuế nhập khẩu đối với nông sản Mỹ có thể trở thành bước đi đầu tiên trong tiến trình hạ nhiệt cuộc đối đầu thuế quan kéo dài giữa hai nước, đồng thời góp phần ổn định thị trường hàng hóa và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: CNA