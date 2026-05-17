Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ hoàn tất hải trình kỷ lục

Siêu tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford của Mỹ ngày 16/5 đã trở về căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia sau hải trình kéo dài kỷ lục 326 ngày, đánh dấu đợt triển khai dài nhất của một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua.

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ hoàn tất hải trình kéo dài kỷ lục 326 ngày. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo đó, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết hơn 4.500 quân nhân thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử sau gần 11 tháng hoạt động liên tục tại nhiều khu vực chiến lược trên thế giới. Trong thông điệp chào đón thủy thủ đoàn trở về, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ca ngợi đây là những “người hùng của nước Mỹ” sau chiến dịch được đánh giá là có cường độ hoạt động đặc biệt cao.

Được đưa vào biên chế năm 2017 dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, USS Gerald R. Ford là tàu sân bay hiện đại và lớn nhất thế giới hiện nay, có khả năng mang hơn 75 máy bay chiến đấu cùng khoảng 4.500 thủy thủ và phi công. Con tàu trị giá khoảng 13 tỷ USD được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến như hệ thống radar băng tần kép, hệ thống tác chiến tích hợp và lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới.

Ban đầu, nhóm tác chiến Gerald R. Ford được triển khai tới Địa Trung Hải và Bắc Âu cho các nhiệm vụ tuần tra thông thường từ tháng 6/2025. Tuy nhiên, diễn biến địa chính trị phức tạp đã khiến con tàu liên tục được điều động tới nhiều điểm nóng, từ chiến dịch liên quan Venezuela tới các hoạt động quân sự chống Iran tại Trung Đông.

Quá trình triển khai kéo dài đã gây ra nhiều sức ép lớn đối với thủy thủ đoàn cũng như hệ thống kỹ thuật của tàu. Hồi tháng 3, một vụ cháy tại khu giặt là trên tàu khi đang hoạt động ở Biển Đỏ đã lan sang hệ thống thông gió, khiến hàng trăm thủy thủ phải sơ tán khỏi khu vực nghỉ ngơi.

Ngoài ra, giới chức hải quân Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về việc các đợt triển khai kéo dài có thể tạo ra áp lực lớn đối với nhân sự và năng lực sẵn sàng chiến đấu. Tư lệnh Hải quân Mỹ - Đô đốc Daryl Caudle nhấn mạnh tàu sân bay Mỹ thông thường chỉ được thiết kế cho các nhiệm vụ kéo dài khoảng 7 tháng và không mong muốn tình trạng triển khai quá dài trở thành thông lệ mới.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun daily