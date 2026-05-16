Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn tất sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3/2026

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ ngành, địa phương tiến hành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành nhiệm vụ này ngay trong quý 3/2026.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 105/NQ-CP.

Các nội dung công văn liên quan đến việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210-KL/TW.

Về việc hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tập trung thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế theo phân công của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP.

Trong đó, các đơn vị hoàn thiện quy định về tiêu chí, điều kiện hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt đối với lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc văn phòng, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng định hướng của Trung ương, yêu cầu tại Công văn số 59-CV/BCĐ1 và Nghị quyết số 105/NQ-CP.

Bên cạnh đó, với các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương, Bộ Nội vụ cũng đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.

Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp tính chất đặc thù của ngành, lĩnh vực, đặc điểm của từng cấp, từng ngành tại địa phương.

Về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Sở: Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Văn hóa và Thể thao; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ định hướng quy định tối đa số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở tại Nghị quyết số 105/NQ-CP và quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Sở này theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Riêng đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất, trong thời gian chưa ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, việc sắp xếp, kiện toàn Trung tâm thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ nhiệm vụ được giao về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị quyết số 105/NQ-CP. Hoàn thành việc sắp xếp trong quý 3/2026.

Theo VTV