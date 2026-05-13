Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định tiếp tục điều hành đất nước

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bác bỏ các lời kêu gọi từ chức, khẳng định ông sẽ tiếp tục điều hành đất nước bất chấp áp lực gia tăng trong nội bộ Công đảng Anh sau thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử địa phương vừa qua.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 12/5, ông Keir Starmer cho biết 48 giờ qua là giai đoạn “gây bất ổn”, song nhấn mạnh hiện chưa có bất kỳ quy trình chính thức nào được kích hoạt nhằm thách thức vai trò lãnh đạo của ông trong Công đảng Anh. Nhà lãnh đạo Anh khẳng định, chính phủ cần tiếp tục tập trung vào công việc điều hành đất nước thay vì các tranh cãi nội bộ. Ông Starmer cũng thừa nhận trách nhiệm về kết quả bầu cử được xem là một trong những thất bại địa phương nặng nề nhất của Công đảng trong nhiều năm.

Trong cuộc bầu cử ngày 8/5, Công đảng được cho là đã mất hơn 1.400 ghế tại các hội đồng địa phương, đồng thời đánh mất quyền kiểm soát tại nhiều khu vực ủng hộ truyền thống, trong đó có nghị viện xứ Wales.

Dù nhiều bộ trưởng cấp cao tiếp tục công khai ủng hộ ông Starmer, áp lực trong nội bộ đảng vẫn gia tăng. Hơn 80 nghị sĩ Công đảng được cho là đã kêu gọi ông đưa ra lộ trình rời nhiệm sở hoặc từ chức.

Bộ trưởng Y tế Wes Streeting. Ảnh: Reuters

Giới truyền thông Anh cho biết, sự chú ý hiện tập trung vào một số nhân vật cấp cao trong Công đảng, trong đó có Bộ trưởng Y tế Wes Streeting, nhằm đánh giá khả năng xuất hiện thách thức mới đối với vai trò lãnh đạo của ông Starmer.

Trong khi đó, Đảng Cải cách Vương quốc Anh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng sau khi giành thêm hơn 1.300 ghế tại các hội đồng địa phương ở Anh, đồng thời gia tăng hiện diện tại xứ Wales và Scotland. Các đảng cánh hữu và cánh tả dân túy cũng ghi nhận mức ủng hộ gia tăng sau cuộc bỏ phiếu.

Ông Starmer lên nắm quyền từ tháng 7/2024 sau khi đánh bại cựu Thủ tướng Rishi Sunak, chấm dứt 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ Anh. Tuy nhiên, chính phủ của ông thời gian qua tiếp tục đối mặt sức ép do tăng trưởng kinh tế chậm và chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Arrirang