Kỳ hè của trẻ

Một kỳ nghỉ hè lại sắp bắt đầu.

Kỳ nghỉ hè luôn đem đến cảm xúc đặc biệt cho trẻ. Về lý thuyết, đây là thời gian để trẻ tái tạo tâm hồn. Nhiều đứa trẻ được theo gia đình đi du lịch, dã ngoại, trải nghiệm thực tế, tham gia các lớp học về kỹ năng sống hay nghệ thuật, thể thao.

Với những đứa trẻ ở đô thị không có điều kiện, thì có thể được gửi về quê để gần gũi với môi trường thiên nhiên hoặc chúng sẽ tự chọn niềm vui cho mình bằng việc tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ, đến thư viện hoặc sinh hoạt hè tại địa phương...

Nhưng một thực tế rất khác diễn ra trong những mùa hè gần đây, đó là có rất nhiều đứa trẻ đã bị chính bố mẹ chúng “đánh cắp” đi kỳ hè.

Những ngày qua, dù chưa vào hè mà cảm giác nhiều lớp học thêm dịp hè đã nóng rực. Nhiều phụ huynh phải nhờ vả những mối quan hệ quen thân mới có thể xin cho con mình chen chúc học thêm với những giáo viên được cho là có tiếng.

Ngành giáo dục khác với các ngành khác là có một kỳ nghỉ hè nhằm tái tạo thể chất và tâm hồn cho học sinh. Thế nhưng hai từ nghỉ hè dường như ngày càng trở nên xa xỉ với rất nhiều học sinh. Sau một năm học vất vả, nhiều em lại đối diện với một kỳ nghỉ hè không mong muốn khi dự báo sẽ vẫn phải ngày ngày “cõng” sách đi học thêm.

Áp lực thành tích đang đốt cháy đi lợi quyền chính đáng của các em.

Trước sự lên tiếng của truyền thông và khuyến nghị của chuyên gia giáo dục, có những phụ huynh cho biết sẽ “thay đổi lịch sử”, nhưng rồi “lịch sử” vẫn tái diễn. Là bởi, sự mong muốn của số ít phụ huynh không chiến thắng được thực tế là nếu không cho con đi học chúng sẽ bị bỏ lại trên “chuyến tàu đến với danh hiệu”.

Bên cạnh đó, việc đi học hè với một bộ phận học sinh còn bởi người lớn muốn gửi trẻ đến các lớp học thêm để giáo viên quản lý con thay mình.

Từng có câu chuyện buồn là gần như đầu hè nào những đứa trẻ cũng đem về tờ giấy giới thiệu của đoàn trường để tổ chức đoàn địa phương bố trí sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư. Nhưng thực tế là chẳng có mấy đứa trẻ tham gia vì chúng còn phải đi học thêm và nhiều lý do khác, việc xác nhận sinh hoạt hè của chúng cơ bản chỉ là hình thức.

Khi học sinh đến trường, các em chịu sự quản lý của nhà trường. Nghỉ hè nhà trường sẽ phối hợp với gia đình và địa phương để cùng quản lý. Trách nhiệm đó không thể né tránh. Tổ chức đoàn, đội địa phương càng phải chú trọng với cách làm phù hợp, nhất là khi tổ chức đoàn, đội cấp xã đã mạnh hơn rất nhiều sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bởi vậy, mùa hè này, hãy để cho trẻ có một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Thái Minh