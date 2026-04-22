Tinh thần, ý chí 30/4 trong kỷ nguyên mới

Chiến thắng 30/4/1975 - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc - đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng tinh thần và ý chí của ngày toàn thắng vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành nguồn sức mạnh to lớn dẫn dắt đất nước trong mọi giai đoạn phát triển. Trong bối cảnh mới, việc vận dụng sáng tạo những bài học từ thắng lợi lịch sử ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước hết, đó là bài học về ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng phát triển. Chiến thắng 30/4 là kết tinh của tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, của ý chí kiên cường, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh vì mục tiêu chung. Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tinh thần ấy cần được chuyển hóa thành khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Như kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, diễn ra sáng 13/4 đã nhấn mạnh: phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, coi đây là động lực nội sinh quan trọng nhất cho phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, chiến thắng 30/4 để lại bài học sâu sắc về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong chiến tranh, đó là sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong hòa bình, đó phải là sự chung sức, đồng lòng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thanh Hóa với vị trí chiến lược, quy mô dân số lớn, tiềm năng đa dạng cần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, huy động tối đa mọi nguồn lực trong Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Việc “khơi thông nguồn lực” không chỉ là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế mà còn là phát huy niềm tin, sự đồng thuận xã hội - yếu tố then chốt bảo đảm cho mọi chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.

Thứ ba, đó là bài học về sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Thắng lợi 30/4 khẳng định vai trò quyết định của Đảng trong việc đề ra đường lối chiến lược và tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong kỷ nguyên mới, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, cần chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đây cũng là định hướng quan trọng để Thanh Hóa bứt phá, trở thành trung tâm kinh tế lớn của khu vực và cả nước.

Thứ tư, chiến thắng lịch sử ấy còn nhấn mạnh bài học về tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết đoán trong hành động. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, sự linh hoạt trong chỉ đạo, táo bạo trong quyết sách đã tạo nên bước ngoặt quyết định. Ngày nay, tinh thần đó cần được vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, nhất là lĩnh vực cải cách hành chính, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Thanh Hóa cần chủ động nắm bắt cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Cuối cùng, đó là bài học về niềm tin vào sức mạnh của Nhân dân và lấy Nhân dân làm trung tâm. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sức mạnh của Nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, việc chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho phát triển bền vững. Mỗi chủ trương, chính sách cần xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phát huy tinh thần, ý chí 30/4 trong kỷ nguyên mới không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là yêu cầu tất yếu của hiện tại và tương lai. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Thanh Hóa hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Thanh Hóa