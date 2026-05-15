Gặp mặt người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ

Chiều 15/5, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở 2 (Sở Nội vụ) đã tổ chức Chương trình gặp mặt người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ tham gia điều dưỡng tập trung, đợt 1 năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại chương trình.

Trong thời gian 5 ngày từ 15-20/5, 144 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ tại các xã: Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng sẽ được điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung, tham quan, du lịch tại các địa danh lịch sử, trong và ngoài tỉnh, giao lưu văn nghệ...

Ban tổ chức trao tặng quà cho đại diện người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ tham dự chương trình.

Được biết, trong năm 2026, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở 2 được giao điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung cho hơn 3.300 đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, với hơn 20 đợt.

Quang cảnh tại chương trình.

Đây là 1 trong nhiều hoạt động được tỉnh Thanh Hóa triển khai, nhằm tri ân đối những cống hiến, hy sinh của thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ kỷ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27//7/2026).

Tuấn Anh