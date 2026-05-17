Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực

Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16/5 tiếp tục có những diễn biến căng thẳng mới khi cả hai bên đồng loạt gia tăng các đòn tập kích tầm xa quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ của nhau, gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự.

Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực. Ảnh: CGTN.

Tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 16/5 thông báo, nước này đã thực hiện loạt đòn tấn công chính xác bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga. Các mục tiêu bị tấn công gồm máy bay Beriev Be-200, trực thăng Ka-27, hệ thống phòng không Pantsir-S1, tổ hợp tên lửa Tor, thiết bị liên lạc quân sự cùng một số phương tiện không người lái.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, Kiev cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở thuộc ngành công nghiệp dầu khí và tàu thuyền của Nga, với tầm hoạt động lên tới gần 1.000 km tính từ tiền tuyến. Ông Zelensky khẳng định đây là phản ứng trước các hoạt động quân sự của Nga nhằm vào Ukraine thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị phòng không và tác chiến điện tử của nước này đã đánh chặn thành công 138 UAV của Ukraine trong đêm. Tại mặt trận Đông Bắc, quân đội Nga thông báo đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu định cư là Borovaya và Kutkovka thuộc tỉnh Kharkiv, đồng thời vô hiệu hóa hơn 1.000 binh sĩ Ukraine trên toàn chiến tuyến trong ngày qua.

Phía Nga cũng khẳng định đã bắn hạ hàng trăm UAV, phá hủy nhiều phương tiện không người lái dưới nước tại Biển Đen và tập kích hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông, sân bay quân sự do quân đội Ukraine sử dụng.

Nga thử nghiệm thành công tên lửa Sarmat. Ảnh: The Japan Times.

Giữa bối cảnh xung đột leo thang, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cùng ngày khẳng định, hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat mới của nước này có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai. Moscow dự kiến sẽ triển khai trung đoàn Sarmat đầu tiên vào cuối năm nay nhằm duy trì vị thế cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Kyivpost.