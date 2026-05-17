Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16/5 tiếp tục có những diễn biến căng thẳng mới khi cả hai bên đồng loạt gia tăng các đòn tập kích tầm xa quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ của nhau, gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự.

Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực

Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16/5 tiếp tục có những diễn biến căng thẳng mới khi cả hai bên đồng loạt gia tăng các đòn tập kích tầm xa quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ của nhau, gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự.

Tin liên quan:

Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực

Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực. Ảnh: CGTN.

Tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 16/5 thông báo, nước này đã thực hiện loạt đòn tấn công chính xác bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga. Các mục tiêu bị tấn công gồm máy bay Beriev Be-200, trực thăng Ka-27, hệ thống phòng không Pantsir-S1, tổ hợp tên lửa Tor, thiết bị liên lạc quân sự cùng một số phương tiện không người lái.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, Kiev cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở thuộc ngành công nghiệp dầu khí và tàu thuyền của Nga, với tầm hoạt động lên tới gần 1.000 km tính từ tiền tuyến. Ông Zelensky khẳng định đây là phản ứng trước các hoạt động quân sự của Nga nhằm vào Ukraine thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị phòng không và tác chiến điện tử của nước này đã đánh chặn thành công 138 UAV của Ukraine trong đêm. Tại mặt trận Đông Bắc, quân đội Nga thông báo đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu định cư là Borovaya và Kutkovka thuộc tỉnh Kharkiv, đồng thời vô hiệu hóa hơn 1.000 binh sĩ Ukraine trên toàn chiến tuyến trong ngày qua.

Phía Nga cũng khẳng định đã bắn hạ hàng trăm UAV, phá hủy nhiều phương tiện không người lái dưới nước tại Biển Đen và tập kích hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông, sân bay quân sự do quân đội Ukraine sử dụng.

Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực

Nga thử nghiệm thành công tên lửa Sarmat. Ảnh: The Japan Times.

Giữa bối cảnh xung đột leo thang, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cùng ngày khẳng định, hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat mới của nước này có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai. Moscow dự kiến sẽ triển khai trung đoàn Sarmat đầu tiên vào cuối năm nay nhằm duy trì vị thế cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Kyivpost.

Tin liên quan:

Từ khóa:

#tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM #Quân sự #UAV #Hệ thống phòng thủ tên lửa #Quân đội Ukraine #Quân đội Nga #thiết bị bay không người lái

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc - Mỹ đạt thỏa thuận thương mại

Trung Quốc - Mỹ đạt thỏa thuận thương mại

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã phát tín hiệu thúc đẩy mở rộng thương mại nông sản với Mỹ thông qua cắt giảm thuế quan và tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường.
Iran đối mặt cảnh báo cứng rắn từ Mỹ

Iran đối mặt cảnh báo cứng rắn từ Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh căng thẳng liên quan Eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/5 cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu không đạt được thỏa thuận với Mỹ đồng thời cho rằng Washington có thể phá hủy...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh