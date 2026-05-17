LHQ bổ nhiệm nữ chính trị gia Hà Lan phụ trách an toàn và an ninh toàn cầu

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres vừa bổ nhiệm bà Jeanine Hennis-Plasschaert làm Phó Tổng thư ký phụ trách An toàn và An ninh của cơ quan này, thay thế ông Gilles Michaud. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh ngày càng phức tạp tại các khu vực xung đột và khủng hoảng trên toàn cầu.

Nữ chính trị gia Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert được bổ nhiệm làm Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách An toàn và An ninh. Ảnh: LHQ.

Theo thông báo của LHQ, bà Jeanine Hennis-Plasschaert có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, hòa giải và an ninh quốc tế.

Kể từ năm 2024, bà Hennis-Plasschaert đảm nhiệm vai trò Điều phối viên đặc biệt của LHQ tại Lebanon, phụ trách phối hợp với các bên trong nước, khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy ổn định tại quốc gia Trung Đông này trong bối cảnh liên tiếp đối mặt với khủng hoảng chính trị, kinh tế và an ninh.

Trước đó, bà từng giữ cương vị Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ tại Iraq kiêm Trưởng Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Iraq giai đoạn 2018-2024. Trong thời gian công tác, bà được đánh giá là một trong những nhà ngoại giao có vai trò nổi bật trong nỗ lực hỗ trợ Iraq ổn định chính trị và tái thiết sau nhiều năm xung đột.

Ngoài kinh nghiệm tại LHQ, bà Jeanine Hennis-Plasschaert từng là thành viên Nghị viện châu Âu từ năm 2004 đến 2010, sau đó tham gia Hạ viện Hà Lan giai đoạn 2010-2012. Năm 2012, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, vị trí giúp bà có hiểu biết sâu về vận hành quân sự, tình báo và bảo vệ lực lượng trong môi trường nguy hiểm. Đây được xem là lợi thế lớn khi LHQ ngày càng cần những lãnh đạo an ninh có khả năng kết hợp giữa ngoại giao và tư duy chiến lược quốc phòng.

Năm 2012, bà Jeanine Hennis-Plasschaert từng giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, vị trí giúp bà có hiểu biết sâu về vận hành quân sự, tình báo và bảo vệ lực lượng trong môi trường nguy hiểm. Ảnh: EPA.

Giới quan sát cho rằng, việc Tổng thư ký LHQ António Guterres lựa chọn bà Jeanine Hennis-Plasschaert vào vị trí Phó Tổng thư ký phụ trách An toàn và An ninh không đơn thuần là một quyết định nhân sự mang tính kỹ thuật, mà phản ánh rõ ưu tiên chiến lược của cơ quan này trong việc tăng cường năng lực điều phối an ninh tại các điểm nóng quốc tế trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn và phức tạp.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua