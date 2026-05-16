Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 15/5/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Trung tướng Đặng Hồng Đức. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ.

Về phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Công an và các ban, bộ, ngành Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng của Thanh Hóa trong Quý I/2026 đạt 9,14% (đứng thứ 12/34 tỉnh, thành phố trên cả nước), riêng trong 4 tháng đầu năm 2026 thu ngân sách đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, ước đạt 39,7% dự toán (tăng 15,8% so với cùng kỳ). Môi trường du lịch được bảo vệ an toàn, văn minh, lành mạnh, lượng khách du lịch đến Thanh Hóa tăng trưởng bình quân 15-18%/năm, ngành du lịch đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn 1,21%, đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà đột nát với hơn 14 nghìn gia đình được hỗ trợ. Chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 5/34 cả nước, đã đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh.

Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tạo môi trường đầu tư ổn định, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trật tự an toàn giao thông được cải thiện rõ nét, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn trên các tuyến đường huyết mạch phục vụ vận tải hàng hóa, kết nối vùng kinh tế. Đã khởi tố, điều tra gần 2.000 vụ, khởi tố 5.130 bị can phạm tội về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy và môi trường. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kịp thời tổ chức triển khai quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị; nhất là tổ chức hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị đi vào hoạt động ổn định, thông suốt...

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã nêu lên một số đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về các vấn đề có liên quan đến công tác điều tra một số vụ án, vụ việc; xây dựng trụ sở Công an xã; đầu tư khu công nghiệp an ninh; hỗ trợ xây dựng nền tảng kinh tế số vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua, cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt hơn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Công an tỉnh tập trung triển khai thực hiện các tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với phương châm “Lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững”, “Gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh”, “Phát triển đến đâu thì an ninh được bảo đảm đến đó”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xác định đây là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh thực hiện phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 gắn với các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID phục vụ công tác quản trị xã hội, thực hiện an sinh xã hội.

Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội; trọng tâm là hoàn thành xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới; đẩy nhanh xây dựng Trạm y tế tại các xã biên giới, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân; chủ động, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trước mùa mưa bão.

Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, sớm hoàn thành xây dựng trụ sở Công an tỉnh và Công an cấp xã, trước mắt, ưu tiên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu vùng xa.

Về những nội dung kiến nghị của Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Bộ trưởng khẳng định, Bộ Công an sẽ chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tham mưu giải quyết trong thời gian sớm nhất.

