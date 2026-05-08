Tuyên chiến với tệ nạn lãng phí

Cùng với tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn lãng phí đang diễn ra dưới nhiều dạng thức gây hệ lụy nghiêm trọng cho sự phát triển. Đấu tranh với tệ lãng phí cũng cam go, khốc liệt không kém gì các tai tệ nạn khác, đòi hỏi bên cạnh sự quyết liệt của các lực lượng chức năng, cần phải từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, cơ quan này đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và việc bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí.

Việc ban hành nghị định nhằm mục đích quy định chi tiết áp dụng hình thức kỷ luật, miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm xử lý kỷ luật, làm cơ sở để xử lý các hành vi gây lãng phí, hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện lãng phí. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết việc bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí, trong đó quy định một số cách xác định thiệt hại đối với hậu quả gây lãng phí tương ứng.

Theo đó, dự thảo nghị định nêu rõ đối tượng bị xử lý kỷ luật bao gồm: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra hành vi gây lãng phí ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao quản lý, phụ trách; cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây lãng phí, hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí.

Lãng phí dù được quy định là tội phạm hình sự. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống lãng phí, thể hiện trong nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận. Tuy nhiên, việc nhận diện lãng phí trong xử lý vi phạm ở từng trường hợp cụ thể khá khó khăn.

Trước đó, ngày 10/12/2025 Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ đã liên tịch ban hành Thông tư số 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/1/2026 hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của Bộ luật Hình sự. Và ngay sau khi thông tư này có hiệu lực thi hành, Nghị định quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và việc bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí tiếp tục được xây dựng.

Những bước tiến trong xây dựng pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống lãng phí cho thấy sự vận động không ngừng, không nghỉ của những cơ quan chức năng nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ hơn tiến tới xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến lãng phí. Đây cũng chính là lời tuyên chiến đanh thép với một loại tệ nạn đang gây bức xúc dư luận và bào mòn nguồn lực phát triển.

Tuệ Minh