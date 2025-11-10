Thủ tướng Anh Keir Starmer đối diện sức ép từ chức sau khảo sát dư luận

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt với một thời điểm đầy thách thức, với sự kết hợp từ áp lực công chúng, nội bộ đảng và các quyết định ngân sách gây tranh cãi. Một cuộc khảo sát mới công bố tại Vương quốc Anh cho thấy, đa số cử tri mong muốn Thủ tướng Keir Starmer và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves từ chức, trong bối cảnh chính phủ đang chịu áp lực ngày càng lớn sau loạt bê bối và chỉ trích về hiệu quả điều hành kinh tế.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves tham dự hội nghị thường niên của Đảng Lao động Anh tại Liverpool, Anh, ngày 29 tháng 9 năm 2025. Ảnh: REUTERS

Theo kết quả khảo sát do Opinium thực hiện, 56% người được hỏi cho rằng Thủ tướng Keir Starmer nên từ chức, trong khi con số dành cho Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves là 57%. Cuộc khảo sát, thực hiện từ ngày 5 đến 7/11 với hơn 2.000 người trưởng thành đại diện cho nhiều vùng miền, cũng chỉ ra rằng Thủ tướng Keir Starmer và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves hiện là hai chính trị gia ít được tin cậy nhất về các vấn đề kinh tế và tài chính công. Ngay cả trong số những cử tri đã bỏ phiếu cho ông năm 2024, 33% muốn Thủ tướng từ chức và 38% yêu cầu Bộ trưởng Reeves từ chức, trong khi số còn lại vẫn ủng hộ họ hoặc chưa quyết định.

Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã chỉ ra mức tăng thuế đáng kể trong ngân sách Mùa thu tới. Ảnh: Yahoo news

Nguyên nhân một phần đến từ những lo ngại về Ngân sách mùa Thu sắp tới, khi Bộ trưởng Reeves được cho là dự định tăng thuế, đi ngược với cam kết tranh cử của Đảng Lao động , vốn hứa không tăng thuế thu nhập, VAT hay bảo hiểm quốc gia. Kết quả khảo sát cho thấy 77% người dân dự đoán thuế sẽ tăng, và 61% phản đối việc tăng thuế dựa trên các cam kết trước đó của chính phủ.

Tình hình chính trị trong nội bộ Đảng Lao Động cũng đang rất căng thẳng. Phe đối lập Bảo thủ và truyền thông Anh đồng loạt kêu gọi ông Starmer chịu trách nhiệm chính trị trước các vấn đề kinh tế và tranh cãi nội bộ đảng Lao động. Một số nghị sĩ Công đảng cũng được cho là đang xem xét thay đổi lãnh đạo nếu tình hình ủng hộ không được cải thiện trong thời gian tới.

Kết quả thăm dò này đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai chính trị của ông Keir Starmer, người từng cam kết mang lại “sự ổn định và liêm chính” sau nhiều năm chính trường Anh biến động.

Nhật Lệ

Nguồn: The Telegraph, Daily Mail