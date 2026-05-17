BRICS và WHO kêu gọi chấm dứt cấm vận đối với Cuba

Trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn do các biện pháp cấm vận kéo dài, các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) đã vừa lên tiếng kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt đối với Cuba.

Các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS). Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố chung gồm 63 điểm, các nước thành viên bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay tại Cuba, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của BRICS đối với chủ quyền và công bằng xã hội của quốc đảo Caribe này. Tuyên bố cũng nhấn mạnh khu vực Mỹ Latinh và Caribe cần được duy trì là khu vực hòa bình, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Trước đó, phát biểu tại sự kiện này, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla khẳng định, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Cuba với các nước BRICS, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và lệnh cấm vận năng lượng do Mỹ áp đặt.

Cùng thời điểm, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng tại Cuba đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng. Theo đại diện WHO Altaf Musani, tình trạng thiếu nhiên liệu đã khiến khoảng 100.000 ca phẫu thuật bị trì hoãn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét và chikungunya.

Cuba cạn kiệt nhiên liệu, dầu diesel do lệnh phong tỏa của Mỹ. Ảnh: France 24

Trước đó, hồi tháng 3/2026, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi không để việc tiếp cận dịch vụ y tế tại Cuba bị tác động bởi các yếu tố địa chính trị hoặc tình trạng thiếu hụt năng lượng. Theo WHO, kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Cuba từ ngày 29/1/2026, hệ thống y tế của quốc đảo Caribe này đã chịu nhiều sức ép nghiêm trọng.

Khủng hoảng năng lượng cũng đang tác động mạnh đến đời sống người dân Cuba khi nhiều khu vực phải cắt điện kéo dài, hoạt động giao thông và sản xuất bị gián đoạn do thiếu nhiên liệu. Giới chức Cuba cho biết, tình trạng thiếu hụt dầu mỏ và nguồn cung năng lượng đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều lĩnh vực thiết yếu, trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt khó khăn kinh tế và sức ép từ các biện pháp cấm vận kéo dài.

Minh Phương

Nguồn: Cubasi, Radio Rebelde