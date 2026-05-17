Iran đối mặt cảnh báo cứng rắn từ Mỹ

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan Eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/5 cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu không đạt được thỏa thuận với Mỹ đồng thời cho rằng Washington có thể phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng của Tehran “chỉ trong 2 ngày”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu qua điện thoại với BFMTV của Pháp. Ảnh: France 24

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài BFMTV của Pháp, ông Trump cho biết, chưa chắc chắn liệu hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận hay không, song nhấn mạnh Iran “có lợi ích trong việc đạt được thỏa thuận”.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Iran đang chuẩn bị áp dụng các biện pháp kiểm soát và thu phí đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ thế giới.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: Economic Times Energy

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng, eo biển Hormuz có thể được mở cửa hoàn toàn trở lại “chậm nhất vào cuối mùa hè này”, đồng thời nhận định một thỏa thuận với Iran có thể đạt được “trong vài ngày tới”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, quân đội Mỹ có thể can thiệp nếu Tehran tiếp tục cản trở hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này. Theo ông Wright, Washington vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán, nhưng sẽ buộc phải hành động nếu Iran tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, theo tờ The New York Times, Mỹ và Israel hiện đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại xung đột với Iran và có thể tiếp tục các cuộc tấn công ngay trong tuần tới. Nguồn tin của báo này cho biết, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và chính quyền ông Trump vẫn rơi vào bế tắc kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập hồi tháng 4 sau hơn một tháng giao tranh.

Cả Tehran và Washington đều nhiều lần bác bỏ các yêu cầu của phía bên kia, cho rằng đó là những điều kiện không thực tế, đồng thời tiếp tục khẳng định mình đang nắm ưu thế trong các cuộc đối đầu hiện nay.

Minh Phương

Nguồn: AA, RT