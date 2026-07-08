Ông Trump tái khẳng định Mỹ nên kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định Greenland nên thuộc quyền kiểm soát của Washington, cho rằng Đan Mạch chưa đầu tư tương xứng cho an ninh của vùng lãnh thổ Bắc Cực này. Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), làm dấy lên những tranh cãi mới giữa các đồng minh trong liên minh quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định Greenland nên thuộc quyền kiểm soát của Washington. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu với báo giới ngay sau khi đến Ankara tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, “nên do Mỹ kiểm soát”.

Ông Trump cho rằng Đan Mạch chưa dành đủ nguồn lực để bảo đảm an ninh cho Greenland, trong khi hòn đảo này có vị trí chiến lược đặc biệt đối với Mỹ.

Ông Trump nói: "Greenland không mang lại nhiều lợi ích cho Đan Mạch. Đan Mạch cũng không thực sự đầu tư để bảo vệ Greenland, trong khi đây là khu vực rất quan trọng đối với Mỹ và đang có sự hiện diện của các tàu Nga và Trung Quốc".

Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận những tuyên bố hồi đầu năm về khả năng sử dụng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát Greenland đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa Washington với các đồng minh NATO.

Đây là lần mới nhất ông Trump nhắc lại quan điểm về Greenland sau nhiều tháng Mỹ tiến hành các hoạt động ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Đan Mạch liên quan đến vấn đề này.

Ngay sau phát biểu của ông Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tái khẳng định Greenland không phải để bán và nhấn mạnh chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này không phải là vấn đề được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO. Trong khi đó, giới lãnh đạo Greenland cũng khẳng định tương lai của hòn đảo sẽ do chính người dân Greenland quyết định.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, có vị trí chiến lược tại Bắc Cực và sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Trong nhiều năm qua, hòn đảo này luôn được Mỹ coi là khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và cạnh tranh địa chiến lược tại Bắc Cực.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, Reuters.