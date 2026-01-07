Mỹ thảo luận các phương án giành quyền kiểm soát Greenland

Ngày 6/1, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các cố vấn đang thảo luận những phương án nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, trong đó không loại trừ khả năng sử dụng quân đội Mỹ. Động thái này cho thấy Tổng thống Trump tái thúc đẩy tham vọng kiểm soát Greenland - một địa bàn chiến lược quan trọng - bất chấp sự phản đối từ châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận phương án giành quyền kiểm soát Greenland. Ảnh: Newsweek.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định rõ rằng việc giành quyền kiểm soát Greenland là một ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ, và điều đó có ý nghĩa sống còn để răn đe các đối thủ của chúng ta tại khu vực Bắc Cực. Các nhà lãnh đạo Mỹ đang thảo luận một loạt phương án để theo đuổi mục tiêu đối ngoại quan trọng này, và dĩ nhiên, việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn trong thẩm quyền của tổng tư lệnh.

Trong khi đó, Greenland, một vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, nhiều lần bác bỏ sự quan tâm của chính quyền Trump đối với Greenland, và tiếp tục tái khẳng định lập trường này trong tuần qua. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng, động thái quân sự của Mỹ nhằm chiếm quyền kiểm soát Greenland sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của liên minh quân sự NATO.

Cùng ngày, các đồng minh NATO cảnh báo Mỹ, họ sẽ không ngừng bảo vệ các giá trị chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sau ý định của Tổng thống Donald Trump với đảo Greenland của Đan Mạch. Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức đều chung quan điểm Greenland là một vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch - “thuộc về người dân nơi đây”.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: Reuters.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng nhấn mạnh rằng an ninh ở Bắc Cực phải đạt được một cách tập thể với các đồng minh NATO, chứ không phải bằng việc Mỹ chiếm đoạt lãnh thổ của một thành viên NATO khác.

Các nhà quan sát cho rằng, một kịch bản Mỹ sử dụng quân đội để kiểm soát Greenland từ tay một đồng minh lâu năm như Đan Mạch sẽ gây chấn động nghiêm trọng trong nội bộ NATO, đồng thời làm sâu sắc thêm bất đồng giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.