Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ: Đồng chí Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại biểu dự hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu Trung ương dự hội nghị.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hoài Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự hội nghị.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối đến 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố các Quyết định của Ban Bí thư.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm cao, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố.

Đồng chí cho rằng, Thanh Hóa là địa phương có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, nhiều tiềm năng, lợi thế và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu dự buỗi lễ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc Ban Bí thư quyết định chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh là kết quả của quá trình xem xét, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín của cán bộ.

Đồng chí Tô Anh Dũng là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để đồng chí Tô Anh Dũng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị Thanh Hóa tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tô Anh Dũng nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, phương thức chỉ đạo, điều hành, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Nhấn mạnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và vận hội, song cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đồng chí Tô Anh Dũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Tô Anh Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, sự phối hợp của các cấp, các ngành cùng sự đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Minh Hiếu