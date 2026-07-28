Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Takaichi giảm mạnh

Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã giảm mạnh xuống 57%, mức thấp nhất kể từ khi chính phủ của bà thành lập vào tháng 10/2025.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giảm mạnh xuống 57%. Ảnh: ANJ.

Cuộc thăm dò toàn quốc được thực hiện từ ngày 24-26/7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các của thủ tướng Takaichi giảm 12 điểm phần trăm so với mức 69% trong khảo sát hồi tháng 6. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng từ 21% lên 34%.

Mức tín nhiệm dành cho chính phủ của bà Takaichi vốn duy trì trong khoảng 60-70% kể từ khi thành lập, nhưng lần đầu tiên đã giảm xuống dưới ngưỡng 60%. Sự thay đổi rõ rệt nhất xuất hiện ở nhóm cử tri không ủng hộ bất kỳ chính đảng nào. Tỷ lệ ủng hộ của nhóm này giảm từ 54% xuống 41%, trong khi tỷ lệ phản đối tăng từ 30% lên 47%.

Khi được hỏi liệu Thủ tướng Takaichi đã giải thích đầy đủ về các dự luật và chính sách lớn, trong đó có việc sửa đổi Luật Hoàng gia, hay chưa, 62% số người được hỏi cho rằng bà chưa làm tốt, cao hơn nhiều so với 29% đánh giá tích cực.

Vấn đề chi phí sinh hoạt tiếp tục là điểm yếu lớn của chính phủ. Có tới 71% số người được hỏi bày tỏ không hài lòng với cách ứng phó của chính phủ trước tình trạng giá cả tăng cao, tăng 15 điểm phần trăm so với khảo sát trước. Chỉ 21% đánh giá tích cực về các biện pháp hiện nay.

Đồng yen rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng 40 năm qua. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, việc đồng yen rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng 40 năm qua cũng gây thêm áp lực lên nền kinh tế Nhật Bản khi làm gia tăng chi phí nhập khẩu, đặc biệt đối với năng lượng và nguyên liệu sản xuất. Trong khi đó, chính phủ của bà Takaichi đang phải tìm cách cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và duy trì niềm tin của thị trường tài chính.

Giới phân tích nhận định diễn biến của đồng yen và khả năng cải thiện sức mua của người dân sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định mức độ ủng hộ dành cho Chính phủ Nhật Bản trong thời gian tới.

Ngọc Liên

Nguồn: Arirang news/Asia news.