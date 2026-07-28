Albania thông qua khoản vay 302 triệu USD của Mỹ để thực hiện cam kết với NATO

Quốc hội Albania vừa thông qua thỏa thuận vay 302 triệu USD từ Mỹ nhằm hiện đại hóa quân đội và mua sắm trang thiết bị quân sự đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Quốc hội Albania thông qua thỏa thuận vay 302 triệu USD từ Mỹ. Ảnh: AA.

Thỏa thuận được thông qua với 74 phiếu thuận của các nghị sĩ thuộc đảng Xã hội cầm quyền trong Quốc hội gồm 140 ghế, trong khi các nghị sĩ đối lập thuộc đảng Dân chủ tẩy chay phiên họp để phản đối quy trình xem xét và phê chuẩn.

Theo thỏa thuận, khoản vay sẽ được giải ngân theo từng giai đoạn, phù hợp với nhu cầu triển khai của Bộ Quốc phòng Albania. Việc giải ngân cho từng dự án cụ thể sẽ cần có sự phê duyệt của phía Mỹ sau khi các dự án được lựa chọn.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 27/7, Trưởng nhóm nghị sĩ đảng Xã hội cầm quyền Taulant Balla đánh giá đây là một “thỏa thuận mang tính lịch sử”, góp phần thực hiện cam kết của Albania đối với NATO trong lĩnh vực quốc phòng. Ông cho biết Albania sẽ có 4 năm để lựa chọn các dự án sử dụng nguồn vốn và 12 năm để hoàn trả khoản vay, đồng thời có thể được gia hạn thêm một năm nếu cần thiết.

Quân nhân đến từ 9 quốc gia NATO tham gia khóa huấn luyện “Tìm kiếm trong hang động, hầm trú ẩn và đường hầm” trong khuôn khổ cuộc diễn tập bắn đạn thật hiệp đồng. Ảnh: AA.

Theo ông Balla, toàn bộ nguồn vốn sẽ được sử dụng để hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là mua sắm các trang thiết bị quân sự đáp ứng những tiêu chuẩn cao của NATO. Ông cũng cho biết những lô thiết bị đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao từ tháng 9 tới.

Phiên họp xem xét thỏa thuận được tổ chức theo hình thức kín. Chính phủ Albania cho biết việc áp dụng quy trình rút gọn là cần thiết do các tài liệu liên quan có chứa thông tin mật và nhằm bảo đảm tiến độ triển khai giai đoạn đầu của chương trình theo thời hạn đã thống nhất với phía Mỹ.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đối lập chỉ trích quy trình phê chuẩn là vi hiến và cho rằng các nghị sĩ đối lập không được tiếp cận đầy đủ nội dung thỏa thuận trước khi bỏ phiếu. Tuy nhiên, các lãnh đạo đảng này vẫn khẳng định ủng hộ chủ trương tăng cường năng lực quốc phòng và hiện đại hóa lực lượng vũ trang Albania.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài tuần sau khi Albania công bố kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 69,2 tỷ lek (khoảng 840 triệu USD) trong năm 2026, gần gấp ba lần so với mức chi cách đây sáu năm. Là thành viên NATO, Albania cũng đã cam kết thực hiện mục tiêu mới của liên minh là nâng tổng chi cho quốc phòng và an ninh lên tương đương 5% GDP vào năm 2035.

Thanh Hằng

Nguồn: Turkiyetoday.