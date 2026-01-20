Ông Trump: Châu Âu nên tập trung vào Ukraine, không phải Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho rằng các nhà lãnh đạo Tây Âu nên tập trung vào xung đột tại Ukraine, thay vì chú ý đến nỗ lực của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có thể sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland hay không. Ảnh: BGNES.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News ngày 19/1, Tổng thống Trump chỉ trích các nhà lãnh đạo Tây Âu vì phản đối kế hoạch của ông đối với vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch, điều mà ông lập luận là cần thiết cho an ninh của Mỹ. Ông Trump nói: “Châu Âu nên tập trung vào xung đột giữa Nga và Ukraine, bởi thành thật mà nói, mọi người đều thấy điều đó đã dẫn đến những gì. Đó mới là vấn đề châu Âu cần quan tâm chứ không phải Greenland.”

Theo báo Politico, các phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang từ bỏ các luận điểm đã chuẩn bị sẵn về Ukraine cho các cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào cuối tuần này. Thay vào đó, Politico cho biết, “đề xuất bất ngờ của ông Trump về việc mua lại Greenland nhiều khả năng sẽ trở thành nội dung ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự.”

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp mức thuế 10% đối với tám quốc gia châu Âu thành viên NATO, với lý do các nước này phản đối đề xuất của ông liên quan đến Greenland và việc cử binh sĩ tham gia các cuộc diễn tập quân sự trên hòn đảo ở Bắc Cực.

Ông Trump cũng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự, khi trả lời NBC bằng câu “không bình luận” trước câu hỏi liệu ông có dùng vũ lực để kiểm soát vùng lãnh thổ này hay không. Trước đó, ông từng cảnh báo rằng Mỹ sẽ giành lấy hòn đảo theo “cách dễ dàng” hoặc “cách khó khăn”.

Lá cờ Greenland tung bay trên một tòa nhà khi tàu HDMS Vaedderen của Hải quân Đan Mạch tuần tra phía sau vào ngày 18 tháng 1 năm 2026 tại Nuuk, Greenland. Ảnh: Getty.

Trong một diễn biến khác, theo Politico, các nhà lãnh đạo Tây Âu đang trao đổi thông tin trong một nhóm trò chuyện chung nhằm phối hợp phản ứng trước chính sách đối ngoại bị họ mô tả là “khó lường” của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhóm trò chuyện này được gọi là “Nhóm Washington”, bao gồm lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức, Italy, Phần Lan và Liên minh châu Âu (EU). Trong khoảng một năm qua, theo Politico, các thành viên trong nhóm đã hình thành thói quen nhắn tin cho nhau mỗi khi ông Trump có những động thái được xem là “bất ngờ và có khả năng gây tác động tiêu cực”.

Politico cho biết, những đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập Greenland đã tạo ra cảm giác cấp bách mới, buộc các nhà lãnh đạo châu Âu phải tăng cường phối hợp để đưa ra phản ứng chung.

Thúy Hà

Nguồn: RT