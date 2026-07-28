Lầu Năm Góc rà soát toàn diện lực lượng quân sự Mỹ tại châu Âu

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby cho biết, Lầu Năm Góc đã khởi động cuộc rà soát toàn diện về việc bố trí lực lượng quân sự của Mỹ tại châu Âu nhằm đánh giá lại vai trò của Washington trong khu vực và thúc đẩy các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby. Ảnh: The Strategist.

Phát biểu với báo giới ngày 27/7, ông Colby cho biết cuộc Đánh giá tư thế quân sự tại châu Âu được triển khai sau thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels. Theo ông, mục tiêu của cuộc rà soát là bảo đảm NATO tiếp tục chuyển dịch theo hướng các nước châu Âu giữ vai trò chủ đạo trong năng lực phòng thủ thông thường của liên minh.

Ông Colby nhấn mạnh, cuộc rà soát sẽ xem xét việc bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu để bảo đảm phù hợp với Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2025 và Chiến lược Quốc phòng Quốc gia năm 2026 của chính quyền Mỹ. Trên cơ sở đó, Lầu Năm Góc sẽ xây dựng các phương án điều chỉnh dựa trên đánh giá chiến lược cũng như tình hình địa chính trị và quân sự hiện nay.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, mục tiêu của quá trình này là góp phần xây dựng một NATO “mạnh mẽ hơn, công bằng hơn và bền vững hơn”, đồng thời cho biết Mỹ sẽ tham vấn chặt chẽ với Tư lệnh Tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, các đồng minh châu Âu, Quốc hội và các cơ quan liên quan của Mỹ trong quá trình rà soát.

Lực lượng quân sự NATO tại cuộc tập trận “Steadfast Dart 2025” tại Khu huấn luyện Smardan ở Smardan, đông nam Romania, ngày 19/2/2025. Ảnh: AFP.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ nhiều hơn gánh nặng an ninh trong NATO.

Trước đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm đối với an ninh của liên minh.

Minh Phương

Nguồn: TRT.