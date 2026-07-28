Tên lửa Kheibar Shekan của Iran và khả năng xuyên phá phòng không

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Trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp diễn, tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan của Iran đang thu hút sự quan tâm của giới phân tích quân sự nhờ khả năng cơ động và đặc tính được cho là gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan của Iran được trưng bày trong cuộc duyệt binh thường niên kỷ niệm ngày bùng nổ cuộc chiến tranh Iran - Iraq (1980-1988) tại thủ đô Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh: AFP.

Theo các đánh giá được chương trình truyền hình dẫn lại, Kheibar Shekan là tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn khoảng 1.500 km, mang đầu đạn nặng khoảng 550 kg và được phóng từ bệ phóng cơ động đặt trên xe tải. Thời gian chuẩn bị phóng được cho là khoảng 15 phút, giúp tăng tính linh hoạt trong triển khai.

Một trong những đặc điểm nổi bật của Kheibar Shekan là khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong giai đoạn cuối hành trình. Theo một số báo cáo, đầu đạn được trang bị các cánh lái cơ động, cho phép thay đổi hướng bay khi tiếp cận mục tiêu, khiến việc dự đoán quỹ đạo và đánh chặn trở nên phức tạp hơn đối với các hệ thống phòng không.

Ngoài Kheibar Shekan, Iran còn được cho sở hữu các dòng tên lửa có tầm bắn và năng lực kỹ thuật cao hơn như Emad và Khorramshahr-4 . Ảnh: Defencenews.

Chương trình cũng cho rằng việc kết hợp giữa thay đổi tốc độ, quỹ đạo và góc tiếp cận có thể làm giảm hiệu quả của các hệ thống đánh chặn như THAAD và Patriot. Tuy nhiên, những đánh giá này hiện chưa được các cơ quan quân sự Mỹ xác nhận.

Theo các nguồn được chương trình dẫn lại, Iran đã cải tiến quy trình sản xuất nhằm giảm chi phí chế tạo Kheibar Shekan xuống khoảng 1 triệu USD mỗi quả, thấp hơn đáng kể so với chi phí của nhiều loại tên lửa đánh chặn hiện đại.

Một số chuyên gia nhận định mục tiêu của Iran không chỉ là nâng cao số lượng tên lửa mà còn tăng khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ bằng việc cải thiện tính cơ động và khả năng thay đổi quỹ đạo trong quá trình bay.

Mặc dù Kheibar Shekan được đánh giá là một trong những loại tên lửa đạn đạo đáng chú ý của Iran, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng nước này vẫn sở hữu các dòng tên lửa có tầm bắn và năng lực kỹ thuật cao hơn như Emad và Khorramshahr-4.

Thanh Hằng

Nguồn: Firstpost.