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Tân thủ tướng Anh cam kết ưu tiên lợi ích quốc gia trong quan hệ với ông Trump

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia trong quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cho biết sẵn sàng bày tỏ quan điểm khác với Washington nếu điều đó cần thiết đối với nước Anh.

Tân thủ tướng Anh cam kết ưu tiên lợi ích quốc gia trong quan hệ với ông Trump

Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia trong quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cho biết sẵn sàng bày tỏ quan điểm khác với Washington nếu điều đó cần thiết đối với nước Anh.

Tân thủ tướng Anh cam kết ưu tiên lợi ích quốc gia trong quan hệ với ông Trump

Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia trong quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BBC.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên cương vị thủ tướng, phát sóng trên BBC ngày 27/7, ông Burnham cho biết, cuộc trao đổi đầu tiên với Tổng thống Trump diễn ra trong bầu không khí tích cực và mô tả nhà lãnh đạo Mỹ là “rất thân thiện”. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có hoàn toàn tin tưởng ông Trump hay không, Thủ tướng Anh không đưa ra câu trả lời trực tiếp, cho rằng tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng và các quyết định cần được đưa ra dựa trên diễn biến thực tế.

Ông Burnham nhấn mạnh sẽ không ngần ngại đưa ra quan điểm khác với Tổng thống Trump nếu điều đó phục vụ lợi ích của Anh. Ông Burnham nói: “Trước hết, bạn phải bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Đó là yêu cầu bắt buộc để hoàn thành tốt cương vị này”, đồng thời khẳng định sẵn sàng lên tiếng nếu cho rằng chính sách của Mỹ không phù hợp với lợi ích của London.

Thủ tướng Anh cũng bày tỏ lo ngại về quyết định của Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho biết sẽ “không ngần ngại nói ra điều mình cho là đúng” trong các cuộc trao đổi với Washington.

Tân thủ tướng Anh cam kết ưu tiên lợi ích quốc gia trong quan hệ với ông Trump

Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Liên quan đến chính sách quốc phòng, ông Burnham chưa cam kết thời điểm cụ thể để nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP, dù khẳng định chính phủ sẽ tìm cách đạt được mục tiêu này. Theo ông, ưu tiên trước mắt là bảo đảm nguồn lực cho các kế hoạch đầu tư quốc phòng trước khi ngân sách mới được công bố vào cuối năm.

Về tình hình chính trị trong nước, Thủ tướng Burnham bác bỏ khả năng tổ chức tổng tuyển cử sớm trước năm 2029, cho rằng cử tri không mong muốn một cuộc bầu cử mới. Thay vào đó, chính phủ sẽ tập trung thực hiện các cam kết nhằm khôi phục tăng trưởng và đưa nước Anh trở lại quỹ đạo phát triển.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Bộ trưởng Nội vụ đối lập Chris Philp khẳng định, đảng Bảo thủ sẵn sàng cho một cuộc tổng tuyển cử bất cứ khi nào được tổ chức, đồng thời cho rằng đảng này đang lấy lại động lực và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trên chính trường Anh.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.

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