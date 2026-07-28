Fed đối mặt sức ép hạ lãi suất từ Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trước thềm cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết định chính sách tiền tệ của Fed.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. Ảnh: Euronews.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 27/7, ông Trump cho rằng Fed cần hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo ông, nếu chi phí vay vốn giảm, nền kinh tế Mỹ có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng nước này nên có mức lãi suất thấp nhất thế giới, đồng thời lập luận nhiều quốc gia hiện đang duy trì lãi suất thấp hơn Mỹ.

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/7 và quyết định về lãi suất cơ bản sẽ được công bố sau khi kết thúc phiên họp.

Hiện, lãi suất cơ bản của Mỹ đang ở mức 3,5-3,75%/năm và đã được Fed giữ nguyên trong bốn kỳ họp liên tiếp kể từ đầu năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người được ông đề cử, đồng thời cho rằng các quyết định của Fed được đưa ra trên cơ sở đồng thuận của Hội đồng Thống đốc. Theo ông Trump, Chủ tịch Fed mong muốn đưa ra quyết định đúng đắn, song quá trình hoạch định chính sách còn phụ thuộc vào ý kiến của các thành viên trong cơ quan này.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Ảnh: Reuters.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra ngay trước cuộc họp chính sách của Fed, trong bối cảnh Nhà Trắng tiếp tục gây sức ép kêu gọi nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo Tổng thống Mỹ, việc hạ lãi suất sẽ giúp giảm chi phí vay vốn, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thời gian qua, ông Trump nhiều lần công khai hối thúc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, quyết định của FOMC tại cuộc họp lần này đang được thị trường và giới đầu tư đặc biệt theo dõi để đánh giá định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: The Chosun, Arirang.