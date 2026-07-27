Phó Bí thư Tỉnh ủy Tô Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 27/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, trước cử tri và gần 4,3 triệu Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, trách nhiệm, hành động quyết liệt; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng “6 rõ“: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền xử lý; phát huy tinh thần “7 dám”: Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung, với phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng tập thể UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trước mắt, thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tổ chức triển khai hiệu quả Kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng cuối năm, phấn đấu đạt tăng trưởng “2 con số”; tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, đất đai, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án tồn đọng, kéo dài; cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; phát huy vai trò động lực của Khu Kinh tế Nghi Sơn; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của tỉnh; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, năng lực, tận tụy phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân; chủ động phòng, chống thiên tai; bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hạnh phúc.

Để tập thể UBND tỉnh và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; sự quan tâm, chia sẻ, những ý kiến đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo tỉnh; sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng thuận, ủng hộ của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối. Kết quả bầu cử hôm nay thể hiện sự thống nhất, đồng thuận và niềm tin của HĐND tỉnh đối với đồng chí tân Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Tô Anh Dũng sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tỉnh; phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định. Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng tập thể UBND tỉnh khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành bộ máy thông suốt, hiệu quả.

Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Quốc Hương