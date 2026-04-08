Ông Trump khơi lại vấn đề Greenland, quan hệ Mỹ - châu Âu thêm căng thẳng

Căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump khơi lại ý tưởng giành quyền kiểm soát Greenland, trong bối cảnh Washington đang đối mặt với cuộc xung đột với Iran và những hoài nghi về vai trò lãnh đạo toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump khơi lại ý tưởng giành quyền kiểm soát Greenland. Ảnh: Deccan Herald

Phát biểu với báo giới ngày 7/4, Tổng thống Mỹ đã nhắc lại ý tưởng về việc giành quyền kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch đồng thời đưa ra những đánh giá không tích cực về NATO, cho rằng liên minh này chưa thể hiện được vai trò răn đe như kỳ vọng. Ông cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh mức độ tham gia của Mỹ trong NATO, làm dấy lên lo ngại về sự gắn kết của liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu và các nền kinh tế châu Âu. Tuy nhiên, phản ứng từ các nước châu Âu cho thấy xu hướng thận trọng, khi nhiều quốc gia chưa thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với các bước đi quân sự của Mỹ, đồng thời hạn chế việc sử dụng hạ tầng quân sự cho các hoạt động liên quan.

Giới phân tích nhận định, châu Âu nhiều khả năng sẽ duy trì cách tiếp cận cân bằng, tránh can dự trực tiếp vào các diễn biến quân sự, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để điều chỉnh chính sách phù hợp. Điều này phản ánh những khác biệt ngày càng rõ trong cách tiếp cận giữa hai bờ Đại Tây Dương đối với các vấn đề an ninh quốc tế.

Trong thời gian gần đây, Mỹ và Đan Mạch cũng tiến hành trao đổi về khả năng mở rộng hợp tác quốc phòng tại Greenland, bao gồm việc tăng cường tiếp cận các cơ sở quân sự hiện có. Nếu được triển khai, đây có thể là bước đi đáng chú ý trong chiến lược hiện diện của Mỹ tại khu vực này.

Trong khi đó, châu Âu tiếp tục duy trì khoảng cách chính trị với Washington trong vấn đề Trung Đông. Các nước trong khu vực được cho là sẽ chỉ phối hợp nếu Mỹ đưa ra mục tiêu rõ ràng và lộ trình hành động cụ thể.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington trong những ngày tới nhằm củng cố liên minh. Ảnh: France 24

Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến sẽ gặp ông Trump tại Washington trong tuần này nhằm củng cố liên minh, trong bối cảnh những bất đồng ngày càng sâu sắc đe dọa vai trò của NATO trong trật tự an ninh toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: TVP World