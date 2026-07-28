Trung Quốc quan ngại xung đột Nga- Ukraina leo thang, Mỹ lạc quan đạt giải pháp hòa bình

Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine mới đây, Quyền Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Tôn Lỗi bày tỏ quan ngại trước diễn biến xung đột tiếp tục leo thang, đồng thời kêu gọi các bên liên quan duy trì đối thoại, sớm đạt được lệnh ngừng bắn và thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Quyền Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Tôn Lỗi, phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine ngày 27/7. Ảnh: CGTN.

Ông Tôn Lỗi nhấn mạnh ưu tiên cấp bách hiện nay là chấm dứt giao tranh, cho rằng xung đột không có bên thắng và chỉ gây thêm đau khổ cho người dân.

Đại diện Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời duy trì đối thoại nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lâu dài và có tính ràng buộc. Ông cũng kêu gọi giải quyết các quan ngại an ninh của các bên trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và tái khẳng định lập trường nhất quán của Bắc Kinh là ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: CGTN.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày khẳng định Moskva chưa bao giờ từ chối các cuộc thảo luận nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine và vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ. Tuy nhiên, bà cho rằng trước khi đưa ra các sáng kiến mới, Washington cần làm rõ những nội dung đã được hai bên trao đổi trước đó, đặc biệt là các đề xuất đã được hai bên trao đổi trước đó. Theo bà Zakharova, Nga sẵn sàng xem xét mọi đề xuất liên quan đến tiến trình hòa bình, song các cuộc đối thoại cần được triển khai trên cơ sở những nội dung đã thống nhất trước đó.

Phát biểu của bà Zakharova được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/7, trong đó hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương và xung đột tại Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, báo The Wall Street Journal ngày 27/7 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn lạc quan về khả năng đạt được một giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine và sẵn sàng duy trì các kênh tiếp xúc ngoại giao với cả Moskva và Kiev.

Minh Phương

Nguồn: CCTV, TASS, Reuters.