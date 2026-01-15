Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Tổng thống Mỹ tái khẳng định cần sở hữu Greenland vì mục đích “an ninh quốc gia”

Thúy Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 tái khẳng định rằng Mỹ cần Greenland và cho biết không thể trông cậy vào Đan Mạch trong việc bảo vệ hòn đảo này, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng “rồi sẽ có giải pháp” liên quan đến việc quản trị vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Đan Mạch trong tương lai.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định cần sở hữu Greenland vì mục đích “an ninh quốc gia”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 tái khẳng định rằng Mỹ cần Greenland và cho biết không thể trông cậy vào Đan Mạch trong việc bảo vệ hòn đảo này, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng “rồi sẽ có giải pháp” liên quan đến việc quản trị vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Đan Mạch trong tương lai.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định cần sở hữu Greenland vì mục đích “an ninh quốc gia”

Quang cảnh thủ đô Nuuk, Greenland nổi bật với những ngôi nhà sặc sỡ. Ảnh: AP.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 14/1, ông Trump đã nhắc lại lập trường của mình rằng Mỹ cần sở hữu Greenland vì mục đích “an ninh quốc gia”. Tổng thống Trump cũng đặt câu hỏi liệu Đan Mạch có thể đẩy lùi bất kỳ cuộc xâm lược tiềm tàng nào nếu điều đó xảy ra hay không.

Trước đó, trên mạng xã hội, Tổng thống Trump lập luận rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Ông viết: "Bất cứ điều gì khác đều không thể chấp nhận được".

Tổng thống Mỹ tái khẳng định cần sở hữu Greenland vì mục đích “an ninh quốc gia”

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Greenland rất quan trọng đối với an ninh quốc gia. Ảnh: AP.

Những phát biểu này của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc gặp cấp cao giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland, cho thấy vẫn tồn tại những khác biệt cơ bản, thậm chí khó dung hòa, giữa Washington, Copenhagen và Nuuk trong cách nhìn nhận về tương lai chính trị của Greenland.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Đan Mạch và Ngoại trưởng Greenland đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt đánh giá cuộc gặp diễn ra trong không khí tôn trọng, đồng thời nhấn mạnh Đan Mạch chia sẻ những quan ngại của Mỹ về an ninh khu vực Bắc Cực. Hai quan chức ngoại giao cũng cho biết, Washington không thay đổi lập trường của nước này rằng phải có được Greenland - một kịch bản mà ông Rasmussen và bà Motzfeldt mô tả là sự xâm phạm chủ quyền không thể chấp nhận được, đồng thời khẳng định dứt khoát bác bỏ ý tưởng Greenland trở thành lãnh thổ của Mỹ.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định cần sở hữu Greenland vì mục đích “an ninh quốc gia”

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch, Lars Lokke Rasmussen và Bộ trưởng Ngoại giao Greenland, Vivian Motzfeldt. Ảnh: Getty.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và người đồng cấp Greenland Vivian Motzfeldt cũng cho biết Mỹ và Đan Mạch sẽ thành lập một nhóm công tác để thảo luận hàng loạt vấn đề liên quan đến Greenland và có thể tiến hành họp trong những tuần tới.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/ The Guardian

Từ khóa:

#Đan mạch #Tổng thống mỹ donald trump #Ngoại trưởng #An ninh quốc gia #khẳng định #Tổng thống trump #Tương lai #Lãnh thổ #Hòn đảo #Bảo vệ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Trí thức người Việt tại Mỹ: “Nhịp cầu yêu thương” hướng về Tổ quốc

Trí thức người Việt tại Mỹ: “Nhịp cầu yêu thương” hướng về Tổ quốc

Tin tức Đại hội
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo kiều bào, trí thức Việt tại Mỹ. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ) đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục...
Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ Yemen tiếp tục rơi vào bất ổn

Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ Yemen tiếp tục rơi vào bất ổn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng ổn định mong manh tại Yemen đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, trong bối cảnh bất ổn an ninh gia tăng, tiến trình chính trị đình trệ và các hoạt động cứu trợ nhân đạo bị cản trở nghiêm trọng, đẩy hàng triệu người dân...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh