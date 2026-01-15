Tổng thống Mỹ tái khẳng định cần sở hữu Greenland vì mục đích “an ninh quốc gia”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 tái khẳng định rằng Mỹ cần Greenland và cho biết không thể trông cậy vào Đan Mạch trong việc bảo vệ hòn đảo này, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng “rồi sẽ có giải pháp” liên quan đến việc quản trị vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Đan Mạch trong tương lai.

Quang cảnh thủ đô Nuuk, Greenland nổi bật với những ngôi nhà sặc sỡ. Ảnh: AP.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 14/1, ông Trump đã nhắc lại lập trường của mình rằng Mỹ cần sở hữu Greenland vì mục đích “an ninh quốc gia”. Tổng thống Trump cũng đặt câu hỏi liệu Đan Mạch có thể đẩy lùi bất kỳ cuộc xâm lược tiềm tàng nào nếu điều đó xảy ra hay không.

Trước đó, trên mạng xã hội, Tổng thống Trump lập luận rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Ông viết: "Bất cứ điều gì khác đều không thể chấp nhận được".

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Greenland rất quan trọng đối với an ninh quốc gia. Ảnh: AP.

Những phát biểu này của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc gặp cấp cao giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland, cho thấy vẫn tồn tại những khác biệt cơ bản, thậm chí khó dung hòa, giữa Washington, Copenhagen và Nuuk trong cách nhìn nhận về tương lai chính trị của Greenland.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Đan Mạch và Ngoại trưởng Greenland đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt đánh giá cuộc gặp diễn ra trong không khí tôn trọng, đồng thời nhấn mạnh Đan Mạch chia sẻ những quan ngại của Mỹ về an ninh khu vực Bắc Cực. Hai quan chức ngoại giao cũng cho biết, Washington không thay đổi lập trường của nước này rằng phải có được Greenland - một kịch bản mà ông Rasmussen và bà Motzfeldt mô tả là sự xâm phạm chủ quyền không thể chấp nhận được, đồng thời khẳng định dứt khoát bác bỏ ý tưởng Greenland trở thành lãnh thổ của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch, Lars Lokke Rasmussen và Bộ trưởng Ngoại giao Greenland, Vivian Motzfeldt. Ảnh: Getty.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và người đồng cấp Greenland Vivian Motzfeldt cũng cho biết Mỹ và Đan Mạch sẽ thành lập một nhóm công tác để thảo luận hàng loạt vấn đề liên quan đến Greenland và có thể tiến hành họp trong những tuần tới.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/ The Guardian