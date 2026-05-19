Greenland tái khẳng định chủ quyền giữa đàm phán với Mỹ

Chính quyền Greenland mới đây cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ về tương lai của hòn đảo Bắc Cực này đã đạt được một số tiến triển, song khẳng định Greenland không phải đối tượng để chuyển nhượng chủ quyền.

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen. Ảnh: AP

Phát biểu sau cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Jeff Landry tại thủ phủ Nuuk ngày 18/5, Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết, các bên đang tìm kiếm giải pháp “mang lại lợi ích cho tất cả”, đồng thời nhấn mạnh Greenland phản đối mọi ý tưởng sáp nhập, chiếm đoạt hay mua bán lãnh thổ này.

Ngoại trưởng Greenland Mute Egede cũng tái khẳng định “lằn ranh đỏ” của Nuuk là Greenland sẽ không bị bán và người dân Greenland sẽ tiếp tục làm chủ vùng lãnh thổ của mình.

Đặc phái viên Mỹ Jeff Landry, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm nhằm thúc đẩy kế hoạch tăng cường ảnh hưởng của Washington tại Greenland, chưa đưa ra bình luận sau cuộc gặp. Trước đó, ông cho biết chuyến thăm nhằm “lắng nghe và tìm hiểu”.

Tuyên bố của Greenland được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Đan Mạch tiếp tục căng thẳng sau khi Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh Washington cần giành quyền kiểm soát Greenland vì các lợi ích chiến lược và an ninh.

Những ngôi nhà phủ đầy tuyết được nhìn thấy trên bờ biển của một vịnh nhỏ thuộc Nuuk, Greenland ngày 7/3/2025. Ảnh: AP

Greenland là vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch, có vị trí chiến lược tại Bắc Cực. Hòn đảo này cũng được đánh giá giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm và các khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao và chuyển đổi năng lượng, trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc tại Bắc Cực ngày càng gia tăng.

Đầu năm nay, Greenland, Đan Mạch và Mỹ đã nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao nhằm giảm căng thẳng liên quan vấn đề này. Mỹ hiện duy trì Căn cứ Không gian Pituffik ở phía Tây Bắc Greenland và đang tìm cách tăng cường hiện diện quân sự tại đây trong khuôn khổ kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa “Vòm vàng”.

Minh Phương

Nguồn: Reuters