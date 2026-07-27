Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng
Bộ Chính trị quyết định chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Sáng 27/7, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu đồng chí Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
- Phó Bí thư Tỉnh ủy Tô Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ ...
Sáng 27/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.
- Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ: Đồng chí Tô Anh Dũng giữ ...
Sáng 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Mai Huyền
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