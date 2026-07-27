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Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ Chính trị quyết định chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Sáng 27/7, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu đồng chí Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng

Bộ Chính trị quyết định chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Sáng 27/7, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu đồng chí Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng

Mai Huyền

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa #HĐND tỉnh #Tỉnh ủy Thanh Hóa #Phó bí thư thường trực tỉnh ủy #Ban chấp hành trung ương đảng #Bộ chính trị #Quyết định #Nhiệm kỳ #Công bố

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

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