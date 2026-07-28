Pakistan và tham vọng xây dựng “NATO của thế giới Hồi giáo”

Pakistan đang thúc đẩy mở rộng thỏa thuận quốc phòng với Saudi Arabia thành một cấu trúc an ninh khu vực rộng lớn hơn, trong bối cảnh Islamabad tìm cách gia tăng vai trò chiến lược tại Trung Đông.

Saudi Arabia và Pakistan ký kết một thỏa thuận quốc phòng vào tháng 9/2025. Ảnh: Reuters.

Giới phân tích nhận định sáng kiến này có thể trở thành một liên minh “NATO của thế giới Hồi giáo”, với khả năng mở rộng thêm sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Nỗ lực xây dựng liên minh quân sự mới được đẩy mạnh sau khi Pakistan và Saudi Arabia ký thỏa thuận phòng thủ chiến lược hồi tháng 9 năm ngoái. Theo đó, hai nước cam kết bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước còn lại sẽ được xem là hành động gây hấn đối với cả hai bên.

Sau thỏa thuận với Riyadh, quân đội Pakistan đã triển khai hàng nghìn binh sĩ, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không tới Saudi Arabia. Islamabad hiện cũng đang tìm cách mở rộng hợp tác quốc phòng với một số quốc gia vùng Vịnh khác, trong đó có Qatar và Kuwait, đồng thời thúc đẩy quan hệ quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáng chú ý, thỏa thuận quốc phòng giữa Pakistan và Kuwait được ký từ năm 2023 nhưng mới được Kuwait phê chuẩn gần đây. Hiệp định này thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước trong các lĩnh vực như huấn luyện, chia sẻ tình báo, hậu cần và sản xuất quốc phòng. Một ủy ban quân sự chung được cho là sẽ giám sát việc triển khai thỏa thuận trong thời hạn 5 năm.

Theo một số nguồn tin, Kuwait hiện cũng đang đàm phán với Pakistan về việc tăng cường hợp tác quốc phòng, đổi lại là các thỏa thuận về năng lượng và đầu tư, bao gồm cả khả năng triển khai binh sĩ Pakistan trên lãnh thổ Kuwait tương tự mô hình tại Saudi Arabia.

Ngoài Kuwait, Bahrain được cho là cũng quan tâm tới một thỏa thuận tương tự với Islamabad, trong khi Jordan bày tỏ mong muốn hợp tác với Pakistan về vũ khí và đào tạo quân sự.

Pakistan thúc đẩy xây dựng liên minh quân sự Hồi giáo, hướng tới mô hình “NATO của thế giới Hồi giáo”. Ảnh: Yeni Safak.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif từng cho biết nước này mong muốn Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia thỏa thuận phòng thủ hiện có với Saudi Arabia, nhằm hình thành một liên minh an ninh mạnh hơn tại Trung Đông và giảm sự phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài khu vực.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tham vọng về một liên minh “NATO Hồi giáo” vẫn còn nhiều thách thức. Pakistan hiện vẫn phải đối mặt với những bất ổn an ninh trong nước cũng như các vấn đề kinh tế và nhu cầu cấp thiết về đầu tư, năng lượng. Vì vậy, một liên minh quân sự do Pakistan dẫn dắt hiện vẫn được xem là mục tiêu dài hạn hơn là khả năng có thể sớm trở thành hiện thực.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion.