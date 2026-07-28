Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở một số xã của Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, nhiều xã của Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Cụ thể, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc ở một số xã thuộc Thanh Hóa gồm: Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Quảng; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Giao An, Hợp Tiến, Mậu Lâm, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Quý Lương, Tây Đô, Thạch Bình, Thắng Lộc, Thành Vinh, Vân Du, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du, Yên Nhân.

Trong khi đó, thời tiết trên cả nước ngày hôm nay (28/7) tiếp tục diễn biến phức tạp với mưa vừa, mưa to đến rất to ở nhiều khu vực; trên biển, nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng lớn, biển động và nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trong mưa dông.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

LP