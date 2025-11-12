Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo Mỹ về hạt nhân, tố phương Tây “chơi trò khiêu khích” với Nga

Trong cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Nga hôm 11/11, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về tình hình an ninh quốc tế, quan hệ Nga-Mỹ và vai trò của Nga trong các xung đột khu vực.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về tình hình an ninh quốc tế, quan hệ Nga-Mỹ và vai trò của Nga trong các xung đột khu vực. Ảnh: MID

Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga không hề thông báo kế hoạch thử hạt nhân và đang chờ giải thích từ phía Mỹ về ý nghĩa các tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Liệu đó là thử nghiệm hạt nhân toàn diện, thử nghiệm hệ thống mang phóng, hay thử nghiệm “subcritical” – loại không gây phản ứng hạt nhân và được phép theo Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT). Ông cảnh báo rằng các phát biểu về thử nghiệm hạt nhân của Mỹ là nhằm mục tiêu địa chính trị hơn là vì nhu cầu kỹ thuật. Ông Lavrov cho biết: “Đây là một thông điệp đáng báo động, đánh dấu sự lệch hướng so với nguyên tắc từng được hai cựu tổng thống Reagan và Gorbachev thống nhất: chiến tranh hạt nhân không thể thắng và do đó không bao giờ được phép xảy ra.”

Về khả năng tổ chức thượng đỉnh tại Budapest giữa giữa Tổng thống Putin và tổng thống Trump, ông Lavrov xác nhận Nga sẵn sàng nối lại công tác chuẩn bị nếu phía Mỹ đồng ý. Budapest vẫn là địa điểm ưu tiên, phù hợp cả với mong muốn của Washington.

Về tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga thường xuyên nêu vấn đề chủ nghĩa phát xít mới và quyền thiểu số quốc gia trong các cuộc trao đổi với Mỹ. Ông cáo buộc Tổng thống Zelensky ủng hộ các nhóm phát xít, đồng thời chỉ trích EU và các nước phương Tây im lặng trước các vi phạm nhân quyền và chính sách ngôn ngữ tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga cũng lên tiếng về hành vi khiêu khích của các nước Baltic và Anh. Litva đóng cửa biên giới với Belarus, khiến hàng trăm xe bị mắc kẹt. Ông Lavrov cho rằng, EU phải chịu trách nhiệm về hành vi của các thành viên nhỏ hơn và cảnh báo rằng các khiêu khích này có thể dẫn tới việc kích hoạt Điều 5 của NATO.

Về mối quan hệ với Venezuela và Trung Quốc, Lavrov khẳng định Nga chưa nhận bất cứ yêu cầu triển khai vũ khí nào từ Venezuela. Ông nhấn mạnh quan hệ Nga-Trung vẫn bền chặt, với các cam kết hợp tác “vai kề vai, lưng dựa lưng” trong mọi lĩnh vực quốc tế.

Cuộc phỏng vấn của Lavrov cho thấy Nga kiên quyết duy trì lập trường không khoan nhượng trước các hành vi khiêu khích, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững ổn định hạt nhân và các nguyên tắc quốc tế.

Bích Hồng

Nguồn: MID