Nga chỉ trích mưu đồ khiêu khích NATO đối đầu trực tiếp với Moskva

RIA Novosti/AFP đưa tin Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin ngày 23/9 đã đưa ra đánh giá vụ việc xảy ra trên bầu trời sân bay Copenhagen là mưu đồ hòng khiêu khích các nước NATO đối đầu quân sự trực tiếp với Moskva.

Toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay lớn nhất Đan Mạch đã bị đình chỉ từ 20h26 ngày 22/9 do phát hiện UAV. Sân bay nối lại hoạt động sau đó trong ngày. (Nguồn: The Economic Times)

Ông Barbin nhấn mạnh: “Nga không có lợi gì trong việc tiếp tục leo thang căng thẳng ở châu Âu, điều có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Những cáo buộc nghi ngờ Nga đều vô căn cứ."

Trước đó, Nga đã bác bỏ việc nước này liên quan đến hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) khiến sân bay Copenhagen phải đóng cửa không phận trong nhiều giờ đêm qua, sau khi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết bà không loại trừ khả năng có sự dính líu của Moskva.

Phát biểu với báo giới trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: “Chúng tôi liên tục nghe những cáo buộc vô căn cứ từ đó. Có lẽ một bên nếu thực sự nghiêm túc và có trách nhiệm thì không nên lặp đi lặp lại những cáo buộc vô căn cứ như vậy.”

Trong khi đó, NATO tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng không và thế trận phòng thủ nhằm đối phó hoạt động xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là của Nga.

Tuyên bố nêu rõ: “Phản ứng của NATO trước các hành động liều lĩnh của Nga sẽ tiếp tục kiên quyết. Ngày 12/9, chúng tôi đã khởi động chiến dịch ‘Eastern Sentry’ nhằm củng cố thế trận của NATO dọc toàn bộ sườn phía Đông. Chúng tôi sẽ tăng cường năng lực và củng cố thế trận răn đe cũng như phòng thủ, kể cả thông qua hoạt động phòng không hiệu quả."

Cũng trong ngày 23/9, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị triển khai lực lượng tới khu vực Odessa của Ukraine để đe dọa Transnistria (vùng lãnh thổ ly khai của Moldova).

Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga cho biết theo thông tin mà cơ quan này có được, Liên minh châu Âu (EU) “quyết tâm chiếm đóng Moldova” và đang chuẩn bị triển khai quân đội NATO tại khu vực Odessa hòng thị uy Transnistria.

Theo Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga, Brussels có ý định giữ Moldova trong khuôn khổ “chính sách bài Nga” của mình. Điều này được lên kế hoạch thực hiện “bằng mọi giá,” bao gồm cả việc triển khai quân đội và chiếm đóng đất nước trên thực tế.

Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga nhấn mạnh hiện tại lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên NATO đang tập trung tại Romania, gần biên giới Moldova.

Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga lưu ý “lực lượng đổ bộ của NATO đang được chuẩn bị triển khai tại khu vực Odessa hòng đe dọa Transnistria." Nhóm quân nhân chuyên nghiệp đầu tiên từ Pháp và Anh đã có mặt./.

Theo TTXVN