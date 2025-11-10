Ngoại trưởng Sergey Lavrov: Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhưng không nhượng bộ về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nhưng khẳng định Nga sẽ không từ bỏ các điều kiện cốt lõi để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh tư liệu). Ảnh: AP.

Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm trung gian kết thúc cuộc xung đột tại Ukraine đến nay vẫn chưa đạt kết quả, và tháng trước ông đã bất ngờ hủy bỏ kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest.

Ông Lavrov - người giữ chức ngoại trưởng Nga từ năm 2004 nói với hãng tin nhà nước RIA Novosti rằng: “Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và tôi đều hiểu tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc thường xuyên”. Ông nhấn mạnh: “Điều đó rất quan trọng để thảo luận vấn đề Ukraine và thúc đẩy chương trình nghị sự song phương. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên liên lạc qua điện thoại và sẵn sàng tổ chức các cuộc gặp trực tiếp khi cần thiết”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Vladimir Putin chào nhau khi đến Alaska trước khi bắt đầu cuộc họp. Ảnh: Rtve

Ông Lavrov cho biết, các “thỏa thuận” mà ông Putin và Tổng thống Donald Trump đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ngày 15 tháng 8 ở căn cứ quân sự Anchorage, bang Alaska, được xây dựng dựa trên các yêu cầu mà ông Putin đưa ra hồi tháng 6 năm 2024, cùng các đề xuất của đặc phái viên Trump, Steve Witkoff.

Ông Putin đã nêu rõ các điều kiện cốt lõi vào tháng 6 năm 2024, trong đó yêu cầu Kyiv từ bỏ kế hoạch gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu và rút toàn bộ lực lượng khỏi bốn tỉnh ở miền đông Ukraine - hợp thành vùng Donbas - cùng Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam.

Khi được hỏi về kế hoạch của châu Âu muốn sử dụng phần lớn trong tổng số 210 tỷ euro tài sản nhà nước Nga đang bị đóng băng tại châu Âu để hỗ trợ Ukraine, ông Lavrov nói rằng “không có cơ sở pháp lý nào” để tịch thu số tài sản này, và cảnh báo Nga sẽ đáp trả nếu điều đó xảy ra.

Ông cũng cho biết Mỹ đã thông báo cho Moscow qua các kênh ngoại giao rằng, Washington đang xem xét đề xuất của ông Putin về việc duy trì các giới hạn được quy định trong Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sau khi hiệp ước này hết hạn vào tháng 2 năm 2026.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters