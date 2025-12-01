Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Nga miễn thị thực 30 ngày cho công dân Trung Quốc từ nay đến năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép công dân Trung Quốc lưu trú tại nước này trong vòng 30 ngày mà không cần thị thực. Thông tin được công bố trên cổng thông tin chính thức về các văn bản pháp lý ngày 1/12.

Biên giới Nga-Trung Quốc. (Nguồn: mezha)

Sắc lệnh nêu rõ, dựa trên nguyên tắc có đi có lại, công dân Trung Quốc có quyền đến Nga và ở lại nước này không quá 30 ngày với mục đích du lịch hoặc công tác.

Họ cũng có thể quá cảnh Nga và rời khỏi nước này mà không cần thị thực, chỉ cần hộ chiếu phổ thông.

Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 14/9/2026. Tuy nhiên, quy định sẽ không được áp dụng cho công dân Trung Quốc nhập cảnh Nga để làm việc, trong đó có cả hoạt động báo chí và giáo dục.

Trước đó, hôm 2/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này áp dụng chế độ miễn thị thực 30 ngày cho công dân Nga. Cơ chế kéo dài 1 năm kể từ ngày 15/9 vừa qua./.

Theo TTXVN

