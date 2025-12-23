Venezuela kêu gọi LHQ mở cuộc điều tra đa phương, độc lập liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ

Chính phủ Venezuela đã chính thức kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng trước những gì nước này cho là sự leo thang nghiêm trọng trong các hoạt động quân sự và phong tỏa của Mỹ tại khu vực Caribe, trong bối cảnh căng thẳng song phương tiếp tục gia tăng và xuất khẩu dầu mỏ của Caracas rơi vào đình trệ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Mazo4f.com

Theo Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gửi thư tới toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cùng các nhà lãnh đạo khu vực Caribe, cảnh báo về nguy cơ bất ổn khu vực từ các động thái quân sự của Mỹ quanh vùng biển Venezuela. Bức thư kêu gọi chấm dứt ngay các biện pháp phong tỏa trên biển, đồng thời đề xuất tiến hành một cuộc điều tra đa phương, độc lập liên quan đến các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Trong thư, Tổng thống Maduro đặc biệt đề cập đến chiến dịch quân sự mang tên “Operation Southern Spear”, mà Caracas cho rằng bao gồm việc triển khai quy mô lớn lực lượng hải quân và không quân Mỹ, cùng sự hiện diện của các tàu chiến và tàu ngầm ngoài khơi Venezuela. Phía Mỹ khẳng định các hoạt động này nhằm chống buôn bán ma túy, song Venezuela coi đây là hành động đe dọa an ninh quốc gia và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Chính phủ Venezuela cáo buộc, từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, đã xảy ra 28 vụ tấn công nhằm vào các tàu dân sự tại biển Caribe và khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến 104 người thiệt mạng. Caracas cho rằng các hành động này vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Geneva năm 1949.

Những người ủng hộ chính phủ tham gia cuộc biểu tình phản đối lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela của tổng thống Mỹ D. Trump, tại Caracas, ngày 17/12/2025. Ảnh tư liệu: REUTERS.

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Venezuela. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto đã điện đàm, cùng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Caribe. Moscow nhấn mạnh sự đoàn kết với chính phủ và người dân Venezuela, đồng thời cho biết hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, trước hết là Liên Hợp Quốc, nhằm bảo vệ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và không can thiệp công việc nội bộ. Nga cũng bác bỏ các cáo buộc của Washington cho rằng Venezuela không làm đủ để ngăn chặn buôn bán ma túy.

Truyền thông Mỹ, trong đó có New York Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela. Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo hải quân Mỹ, với sự tham gia của tàu sân bay Gerald R. Ford, đã được triển khai tới khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ.

Căng thẳng quân sự song hành với áp lực kinh tế ngày càng lớn đối với Venezuela. Hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này đang rơi vào tình trạng đình trệ khi Mỹ gia tăng các biện pháp ngăn chặn tàu chở dầu. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy nhiều tàu buộc phải quay đầu hoặc dừng hành trình, khiến hàng triệu thùng dầu bị mắc kẹt ngoài khơi.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Tass