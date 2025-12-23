Đan Mạch và EU phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách Greenland

Chính phủ Đan Mạch vừa cho biết sẽ triệu Đại sứ Mỹ tại Copenhagen để yêu cầu làm rõ việc Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách Greenland – vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Động thái này làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai đồng minh NATO, trong bối cảnh ông Trump nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn sáp nhập hòn đảo chiến lược này vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry, làm Đặc phái viên Mỹ về Greenland. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 22/12 bày tỏ sự “phẫn nộ sâu sắc” trước quyết định của Washington, cho rằng việc bổ nhiệm đặc phái viên cùng các tuyên bố kèm theo là hoàn toàn không thể chấp nhận. Ông cho biết Bộ Ngoại giao Đan Mạch sẽ sớm triệu Đại sứ Mỹ để yêu cầu giải thích chính thức, đồng thời nhấn mạnh mọi quốc gia, bao gồm cả Mỹ, cần tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh rằng chủ quyền quốc gia và biên giới lãnh thổ được bảo đảm bởi luật pháp quốc tế. Tuyên bố nêu rõ: “Không một quốc gia nào có thể sáp nhập lãnh thổ của quốc gia khác, kể cả với lý do an ninh quốc tế”.

Liên minh châu Âu cũng nhanh chóng lên tiếng ủng hộ Copenhagen. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22/12, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Anouar El Anouni nhấn mạnh rằng việc tôn trọng biên giới quốc gia và chủ quyền lãnh thổ vẫn là nguyên tắc nền tảng của Liên minh châu Âu, qua đó thể hiện sự phản đối mạnh mẽ trước bất kỳ thách thức nào đối với quyền kiểm soát của Đan Mạch tại vùng lãnh thổ Greenland.

Greenland là hòn đảo tự trị lớn nhất thế giới, thuộc chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch, nổi bật với 80% diện tích bị băng bao phủ. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry, làm Đặc phái viên Mỹ về Greenland. Ông Trump khẳng định Greenland có vai trò thiết yếu đối với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời cho rằng ông Landry sẽ bảo vệ vững chắc lợi ích của Washington cũng như “sự an toàn và sống còn của các đồng minh”.

Theo giới phân tích, động thái mới nhất của Mỹ được đánh giá là phép thử mới đối với quan hệ Washington – Copenhagen, đồng thời làm dấy lên tranh luận rộng hơn tại châu Âu về an ninh, chủ quyền và vai trò của các cường quốc tại khu vực Bắc Cực.

Ngọc Liên

Nguồn: France 24