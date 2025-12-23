NATO điều động máy bay chiến đấu sau các cuộc tấn công tầm xa của Nga

Ngày 23/12, quân đội Ba Lan, một thành viên NATO, cho biết nước này đã điều động máy bay chiến đấu trong đêm khi Nga phát động các cuộc tấn công vào Ukraine.

Máy bay chiến đấu F-16 bay trên bầu trời Warsaw năm 2023. Ảnh: AP.

Ba Lan cũng đã đặt các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar ở “trạng thái sẵn sàng cao nhất” để bảo vệ lãnh thổ NATO giáp biên giới Ukraine, theo tuyên bố của Ba Lan.

Quân đội Ba Lan cho biết các hành động của họ “mang tính chất phòng ngừa” nhằm bảo đảm an ninh không phận quốc gia, "đặc biệt là ở các khu vực liền kề với các vùng bị đe dọa."

Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 650 máy bay không người lái và 30 tên lửa, đồng thời các cuộc không kích vẫn đang diễn ra ở nhiều khu vực của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tổng cộng 13 khu vực đã bị tấn công.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Romania cho biết họ đã phát hiện hai mục tiêu không xác định trong không phận Ukraine di chuyển về phía biên giới của nước này. Theo Bucharest, radar cũng phát hiện một nhóm máy bay không người lái khác hướng về Romania sau một loạt vụ nổ trên lãnh thổ Ukraine.

Giới chức trách đã ban hành cảnh báo cho những người sống ở phía bắc khu vực hạt Tulcea giáp biên giới Ukraine và phía đông nam hạt Galati. Các cảnh báo đã được dỡ bỏ lúc 2h15 sáng giờ địa phương.

Theo Newsweek