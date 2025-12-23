Ukraine xây dựng khuôn khổ pháp lý đặc biệt cho bầu cử tổng thống trong thời chiến

Quốc hội Ukraine đang bắt đầu một bước đi hiếm có và đầy thách thức, xây dựng khuôn khổ pháp lý đặc biệt để tổ chức bầu cử tổng thống trong điều kiện thiết quân luật, trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine ông Ruslan Stefanchuk. (Nguồn: Ukrinform).

Ngày 22/12, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết, ông đã ký quyết định thành lập nhóm công tác liên đảng nhằm soạn thảo một dự luật bầu cử “dùng một lần”, được thiết kế riêng cho hoàn cảnh thời chiến. Nhóm công tác do Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Oleksandr Korniyenko đứng đầu, quy tụ đại diện của tất cả các đảng phái trong Quốc hội, Ủy ban Bầu cử Trung ương và các tổ chức xã hội dân sự giàu kinh nghiệm giám sát bầu cử, trong đó có Opora.

Theo ông Stefanchuk, đây sẽ là dự luật bầu cử phức tạp nhất trong lịch sử lập pháp Ukraine, khi phải đồng thời giải quyết nhiều bài toán chưa từng có tiền lệ: bảo đảm quyền bầu cử và ứng cử của binh sĩ đang ở tiền tuyến; cơ chế bỏ phiếu cho hàng triệu công dân Ukraine ở nước ngoài; khả năng tổ chức bầu cử tại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát tạm thời; cũng như yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về tính dân chủ và minh bạch.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó tuyên bố, Kiev sẵn sàng tổ chức bầu cử ngay cả khi thiết quân luật còn hiệu lực, với điều kiện nhận được các bảo đảm an ninh cụ thể từ Mỹ và các đối tác châu Âu. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine Serhiy Dubovyk, luật hiện hành vẫn cấm tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, khiến Quốc hội trở thành cơ quan duy nhất có thẩm quyền tháo gỡ nút thắt pháp lý này.

Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine cho biết, cuộc bầu cử ở nước này có thể diễn ra nếu có những thay đổi trong luật pháp (Ảnh: Cơ quan báo chí của Ủy ban bầu cử trung ương).

Trong khi đó, từ phía Nga, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova bày tỏ hoài nghi về khả năng tổ chức một cuộc bầu cử “thực sự dân chủ” tại Ukraine trong bối cảnh xung đột, cho rằng điều kiện an ninh và chính trị hiện nay không cho phép tiến trình bầu cử diễn ra đầy đủ và minh bạch.

Giới quan sát nhận định, việc Ukraine xúc tiến chuẩn bị cho bầu cử không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn là tín hiệu chính trị quan trọng gửi tới các đối tác phương Tây, thể hiện nỗ lực duy trì tính chính danh dân chủ ngay cả trong hoàn cảnh chiến tranh - một yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sự ủng hộ quốc tế dành cho Kiev trong giai đoạn tới.

Thu Uyên

Nguồn: Ukrinform, Tass